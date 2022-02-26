США запроваджують санкції особисто проти Путіна, Лаврова і Шойгу через вторгнення РФ в Україну

Ентоні Блінкен підтвердив запровадження санкцій проти Путіна / колаж Reuters

Сполучені Штати Америки запроваджюуть санкції проти президента РФ Володимира Путіна та інших російських високопоставлених чиновників, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, причина запровадження санкцій - вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, санкційні обмеження будуть запроваджені проти господаря Кремля Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу і першого заступника міністра оборони Валерія Герасимова

"У координації з нашими союзниками та партнерами ми продовжуємо нашу безпрецедентну відповідь на вторгнення Росії в Україну, запроваджуючи жорсткі санкції проти президента Росії Путіна, міністра закордонних справ Лаврова, міністра оборони Шойгу і першого заступника міністра оборони Герасимова", - написав Блінкен своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв Главред, ввечері 25 лютого на зустрічі в Парижі міністри фінансів Євросоюзу затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Реклама

Це другий раунд європейських санкцій в покарання за напад Росії на Україну. Третій раунд санкційних заходів якраз обговорюється в даний момент. Третя хвиля санкцій торкнеться ще багатьох російських олігархів.

Велика Британія також запроваджує санкції проти Росії після її вторгнення в Україну.

Інші новини: