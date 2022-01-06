"Захотілося морозива": жінка накрутила сукню замість маски і "засвітила" нижню білизну в магазині

Жінка накрутила сукню замість маски / УНІАН

У місті Годой-Крус (Аргентина), жінка роздяглася до нижньої білизни і накрутила на обличчя плаття замість захисної медичної маски - для того, щоб купити морозиво в магазині. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Таким чином, дівчина намагалася обійти карантинні обмеження. На записі камери спостереження добре видно, як дівчина заходить в магазин в білизні і зав'язує сукню на обличчі.

Хоч відео і без звуку, але легко стає зрозуміло, що касир відмовляється продати їй морозиво. І тому вона з незадоволеним виразом обличчя залишає приміщення.

Пізніше стало відомо, що разом з нею було ще одинадцять друзів. Причому жоден з них не подбав про наявність захисної маски. Але потім одному хлопцеві з компанії все ж вдалося її придбати і зайти за солодощами.

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Нагадаємо, раніше курйозний інцидент стався в США. Чоловік, що летів на літаку з Форт-Лодердейла до Вашингтона, надів на обличчя жіночі червоні трусики замість захисної маски.

У підсумку пасажира висадили з літака, звинувативши в порушенні масочного режиму.