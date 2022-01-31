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Байден визначився з кандидатом на посаду посла в Україні - Bloomberg

31 січня 2022, 20:40

Зараз Брінк є послом у Словаччині. Вона обіймає цю посаду з 2019 року.

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Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні / flickr.com/usembassymoldova

Лідер американців Джо Байден вже обрав кандидата на посаду посла в Україні. Ним стала Бріджит Брінк, повідомила в Twitter журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"Адміністрація Байдена обговорює кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні", - написала вона.

Зараз Брінк працює послом у Словаччині. Вона обіймає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

За даними джерел CNN, Байден поки офіційно не висунув Брінк послом у Києві, тому що Уряд України ще не погодив кандидатуру. При цьому джерело зазначило, що українська влада перевіряє кандидатуру Брінк.

Отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай займає від декількох днів до декількох тижнів.

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Йованович відкликали до Вашингтона

Посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Переговори Заходу і Росії з безпеки

У період з 10 по 13 січня пройшли переговори з безпеки за участю Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам і концентрацією військ Росії біля кордонів України.

10 січня пройшли консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками переговорів представник Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України в Північноатлантичний альянс. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на переговорах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити в НАТО.

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