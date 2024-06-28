Більша частина війни вже позаду: командир із ЗСУ назвав ключ до перемоги України

БПЛА буде ставати все більше з обох сторін, а отже все залежатиме від того, хто і як майстерно буде їх застосовувати, каже Волохов.

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Командир із ЗСУ назвав ключ до перемоги України / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 22 окрема механізована бригада

У війні в Україні перемогу здобуде та сторона, яка придумає щось креативне на полі бою. Про це заявив командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов (позивний "Абдула") в інтерв'ю Radio NV.

"Я гадаю, що ключем до перемоги на цій війні буде щось креативне. Здається, що це щось ще не придумали. Бо якби було, то вже б хтось показав", - зазначив військовий.

Він зауважив, що наразі можна спостерігати на фронті, наприклад, "клінчеву" ситуацію через насичення дронами, яке існує з обох боків, що не дає забезпечити військову логістику.

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"Дійсно, є такий клінч, всі шукають вихід з цього, пробують різні тактики", - зазначив Волохов.

Він підкреслив, що сучасна тактична думка зайшла "в певний клінч", бо у нас багато безпілотників, у ворога багато.

"І є певний зараз такий науковий пошук тактики, як можна з цього вийти. Моє особисте суб’єктивне відчуття на нашій ділянці, що у ворога значно гірше, ніж у нас. Ми в 3-й ОШБР тримаємо руку на пульсі інновацій… У нас поки що виходить діяти так, що ми підтримуємо свою логістику на прийнятному рівні. При тому, що все виглядає так, що ворогу це не вдається. Уже доходить до абсурду: бронетехніка не може довести піхоту. Вночі теж у них великі проблеми, бо ми маємо тепловізійні дрони і різні інші спеціалізовані дрони для знищення ворога", - констатує Волохов.

За його словами, БПЛА буде ставати все більше з обох сторін, а отже все залежатиме від того, хто і як майстерно буде їх застосовувати.

"Хтось придумав якісь тактичні ключі, а хтось не придумав. Те, як я зараз відчуваю українську БПЛА-компоненту, можу сказати, що ми домінуємо у тактиках застосування. Якщо так буде продовжуватись і далі, і в нас буде достатній об’єм - тобто ресурс плюс вміння його застосовувати, то я гадаю, що ми першими знайдемо ключ і вихід з цієї ситуації", - сказав військовий.

Він наголосив, що українці не мають іншого вибору, ніж перемогти, а для цього потрібно фінансувати, донатити на армію.

"Вже сплачена величезна ціна і ворог нікуди не дінеться. Тягнути доведеться і я вірю що ми потягнемо. На це треба орієнтуватися… Коли ми працюємо на позиції, то ми не ставимо питання, а треба нам знищувати росіян? Ні ми беремо і знищуємо. І вчинками наближуємо перемогу. Тому я всім раджу вчинками наближати українську перемогу. Тому що схоже, що більша частина війни вже позаду, але треба дотиснути до кінця", - підкреслив Волохов.

Хто такий Микола Волохов? Микола Волохов з позивним "Абдула" захищає Україну у складі 3-ї окремої штурмової бригади у підрозділі "Терра" на Бахмутському напрямку. У цивільному житті Микола – мотогонщик, та зараз він – аеророзвідник. Шлях воїна чоловік обрав 2014-го – під час боїв за Маріуполь, повідомляє УП.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Донецький напрямок залишається пріоритетним для армії країни-агресорки Росії. Наразі складна ситуація у напрямку Часового Яру.

На Таврійському напрямку ворог не полишає спроб наступати на позиції українських оборонців. На цій ділянці фронту армія РФ вкотре виявила поспіх, заявивши про взяття контролю над ще одним населеним пунктом - селом Парасковіївка, що поблизу Новомихайлівки. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію.

Крім того, ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал". Про це заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

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