УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні

Андрій Ганчук
14 червня 2024, 14:57
63
Берлін відправить Києву боєприпаси, стрілецьку зброю, 4 млн набоїв, а також засоби для розмінування та знешкодження снарядів, заявили в уряді ФРН.
HIMARS, IRIS-T
Україна отримає від Німеччини додаткові HIMARS та IRIS-T / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, DVIDSHUB Flickr

Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги, який включає декілька одиниць РСЗВ HIMARS, зенітних ракетних систем IRIS-T, танки Leopard та іншу бронетехніку. Крім того, Берлін відправить Києву боєприпаси, стрілецьку зброю, кілька мільйонів патронів та іншу допомогу.

Як повідомляє уряд ФРН, держава для військової допомоги Україні у 2024 році передбачила 7,1 млрд євро.

Новий пакет допомоги Україні від Німеччини - що він включає:

  • 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
  • 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
  • зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM;
  • зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS;
  • три реактивні артилерійські системи HIMARS;
  • два мостоукладальники BEAVER
  • дві броньовані інженерні машини Dachs;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;
  • 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
  • 16 паливозаправників;
HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні
Коротко про HIMARS / Інфографіка: Главред

Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

відео дня

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Крім того, ФРН у рамках цього ж пакету передасть Україні боєприпаси, стрілецьку зброю, 4 мільйони набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS, щоб захистити вертольоти, а також IT-обладнання.

Допомога Україні від Заходу - головні новини за темою:

Під час візиту до Франції президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джо Байденом. На зустрічі Байден оголосив про пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Україна отримає боєприпаси, ракети для ППО, гаубиці та бронетехніку.

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5, сказав президент Еммануель Макрон у межах спільної пресконференції із Зеленським за підсумками їхньої зустрічі. Також Париж має намір підготувати бригаду українських військових.

Велика сімка погодила Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів. Погашатиметься кредит за рахунок доходів від заморожених і конфіскованих російських коштів на суму близько 300 млрд доларів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Німеччини військова допомога HIMARS IRIS-T
Реклама

Головне за день

"Набір агресора": у Зеленського жорстко відповіли на "мирну пропозицію" Путіна

"Набір агресора": у Зеленського жорстко відповіли на "мирну пропозицію" Путіна

16:01 Україна
"Армія РФ вже не може просуватися далі": ЗСУ відбили позиції на Харківщині

"Армія РФ вже не може просуватися далі": ЗСУ відбили позиції на Харківщині

15:22 Україна
HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні

HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні

14:57 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Найкрасивіші та найрозумніші: топ жіночих імен, які приносять щастя і гарну долю 7817

Найкрасивіші та найрозумніші: топ жіночих імен, які приносять щастя і гарну долю

Медведєв здав Путіна з потрохами 6329

Медведєв здав Путіна з потрохами

Я помру на своєму городі : Світлана Лобода зізналася, де зараз її сім'я 5375

"Я помру на своєму городі": Світлана Лобода зізналася, де зараз її сім'я

Росіяни масово відступають на Харківщині: в ЗСУ пояснили дії окупантів 3906

Росіяни масово відступають на Харківщині: в ЗСУ пояснили дії окупантів

Останні новини

16:01

"Набір агресора": у Зеленського жорстко відповіли на "мирну пропозицію" Путіна

15:52

Удари ЗСУ по Білорусі: Загородній розповів, що загрожує Лукашенку

15:30

Без кондиціонера: як миттєво охолодити салон машини - існує таємна кнопка

15:22

"Армія РФ вже не може просуватися далі": ЗСУ відбили позиції на Харківщині

15:11

Китай "випилює" себе з порядку денного: експерт про відсутність КНР на Саміті миру

Росія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту мируРосія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту миру
15:11

Дмитро Гордон розповів, що роблять і де перебувають його сини під час війни

15:04

Як очистити вишню від кісточок за допомогою шприца: цікавий лайфхакВідео

14:57

HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні

14:54

Син зрадниці Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва - деталі

Реклама
14:49

"РФ намагається домогтися перемир'я до осені": Загородній пояснив, що задумав Путін

14:49

Це ще й смачно: чому в Німеччині прийнято їсти сирий фарш - причина шокуєВідео

14:32

Друг скаче без комплексу й напруг: рецензія на фільм "Погані хлопці: все або нічого"Відео

14:10

Дмитро Вербицький розповів, як прокуратура бореться з незаконним обігом тютюнових виробів

13:58

Втрати "гірше нікуди": росіяни загнали добровольчий корпус на фронт

13:45

"Він же помер": шанувальники рознесли Потапа за його нове відео

13:44

У родині Заворотнюк сталося ще одне горе

13:38

Що може змусити Росію задуматися про мир: озвучено умови

13:30

Не встигатимете збирати врожай: що зробити, щоб помідори швидше червоніли на кущіВідео

13:29

Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув "умовами миру"

13:19

Будуть грози, град і температура +8: де в Україні різко погіршиться погода

Реклама
13:12

Прозорість відбудови Київщини: голова ОВА Кравченко розповів про конференцію в Берліні

12:59

"А я буду бабусею?": Тоня Матвієнко розповіла про особисте життя старшої доньки

12:22

Депутати Порошенка продовжують вести бізнес в росії після повномасштабного вторгнення – експертВідео

12:20

Скільки годин на день в українців буде світло: в Yasno налякали прогнозом

12:11

Як відбілити біле взуття від жовтизни: чоловік показав дієвий лайфхакВідео

11:53

Хотіти поразки Росії неправильно: Угорщина оскандалилась новою заявою

11:50

Окупанти перекинули до Криму С-500: у ЗСУ назвали дві особливості комплексів

11:12

Українцям слід підкрутити приціл і перестати стріляти в себеПогляд

11:02

Ракети летіли на захід України: названо головні цілі нічної атаки РФ

10:59

Загроза в Сумській області: у Держприкордонслужбі заявили про зміну ситуації

10:58

Китайський гороскоп на завтра 15 червня: Драконам - складний день, Свині - уникайте цукру

10:52

Чому не можна казати "Яка зараз година?" і "Скільки годин?": яку помилку ми часто робимоВідео

10:51

Переплутав війну з торгами: Трамп розкритикував пакет допомоги Україні - Reuters

10:31

"Не мій розмір": Дмитро Гордон прокоментував роботу відомої ведучоїВідео

10:21

Кім Чен Ин передав Путіну до 5 млн снарядів: до РФ вирушило 10 тисяч контейнерів

10:09

Новий план НАТО з розширення військової підтримки України: чого від нього чекати

09:51

Їй було лише 44 роки: у Львові померла заслужена артистка України

09:31

На Заході ухвалили рішення щодо F-16 для України: у США зробили заяву

09:31

"Така шкода стане фатальною": Гончар сказав, по яких об’єктах в РФ треба бити

09:22

Гороскоп на завтра 15 червня: Дівам - проблеми на фоні стресу, Терезам - сильна сварка

Реклама
09:17

Удари ЗСУ по глибокому тилу РФ: чи дозволить Байден використати зброю США - ISW

09:00

Економічне бронювання: текст закону та наслідки

08:57

Церковне свято: що категорично заборонено робити 15 червня

08:32

Окупанти атакували Україну 14 ракетами і 17 дронами, 7 ракет не вдалося збити: деталі

08:20

Крим може стати непридатним для армії РФ: в ISW розповіли про роль ударів ЗСУ

07:34

У РФ скиглять через масову атаку дронів: у 4 областях були вибухи, на Шебекіно впала авіабомбаВідео

06:39

РФ вночі атакувала Україну ракетами і "Шахедами": у кількох областях прогриміли вибухи

06:12

Якою має бути німецька політика підтримки України?Погляд

05:30

"У Києві важка ситуація": Гончар пояснив, чому в столиці вимкнення світла найдовші

05:03

"Є одна Баба-Яга": поплічник Москви зриває переговори про вступ України в ЄС

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти