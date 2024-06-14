HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні

Берлін відправить Києву боєприпаси, стрілецьку зброю, 4 млн набоїв, а також засоби для розмінування та знешкодження снарядів, заявили в уряді ФРН.

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Україна отримає від Німеччини додаткові HIMARS та IRIS-T / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, DVIDSHUB Flickr

Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги, який включає декілька одиниць РСЗВ HIMARS, зенітних ракетних систем IRIS-T, танки Leopard та іншу бронетехніку. Крім того, Берлін відправить Києву боєприпаси, стрілецьку зброю, кілька мільйонів патронів та іншу допомогу.

Як повідомляє уряд ФРН, держава для військової допомоги Україні у 2024 році передбачила 7,1 млрд євро.

Новий пакет допомоги Україні від Німеччини - що він включає:

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;

20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;

зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM;

зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS;

три реактивні артилерійські системи HIMARS;

два мостоукладальники BEAVER

дві броньовані інженерні машини Dachs;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

16 паливозаправників;

Коротко про HIMARS / Інфографіка: Главред

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. відео дня Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Крім того, ФРН у рамках цього ж пакету передасть Україні боєприпаси, стрілецьку зброю, 4 мільйони набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS, щоб захистити вертольоти, а також IT-обладнання.

Допомога Україні від Заходу - головні новини за темою:

Під час візиту до Франції президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джо Байденом. На зустрічі Байден оголосив про пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Україна отримає боєприпаси, ракети для ППО, гаубиці та бронетехніку.

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