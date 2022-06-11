УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Запах жахливий": тіла окупантів складають на вулиці через великі втрати – СБУ

11 червня 2022, 16:01

Через величезну кількість загиблих у російських військах тіла своїх "побратимів" просто скидають на купи на вулиці.

Тіла окупантів складають просто неба через великі втрати – СБУ/ Reuters, "Радіо Свобода"

Російські загарбники складають тіла своїх мертвих товаришів по зброї просто неба. Через масштабні втрати окупанти не церемоняться з тим, як поводитися з тілами загиблих.

Тому тіла розкладаються ще швидше. І коли частину з них привозять на територію країни-агресорки, щоб передати родичам для поховання, то ховати їх доводиться у закритих трунах через нестерпний запах. Про це розповідає один з окупантів у перехопленій телефонній розмові, запис якої оприлюднила Служба безпеки України.

"Вони лежать штабелями. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах божевільний", – розповів російський окупант.

В СБУ зазначили, що російські загарбники намагаються приховати масштабні втрати у військах РФ під час війни проти України. Тому тіла своїх загиблих вони перевозять на територію країни-агресорки вночі і невеликими партіями. Тіла починають розкладатися, ще чекаючи своєї черги на перевезення.

"Щоб не повторювати долю загиблих, окупанти ще можуть врятувати власне життя. СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим", – нагадали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що весь мотострілецький підрозділ окупантів зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях проти Збройних сил України після того, як українські військові "покришили" їх у Харківській області.

Нагадаємо, російські загарбники уже дійшли до нового рівня деградації. Окупанти записали відео для Tik-Tok, де танцюють під пісню, яка була створена на підтримку ЗСУ.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні СБУ російські військові вторгнення Росії російські війська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:13

Мруть генерали і льотчики: генерал пояснив, чому Путіна не зупиняють колосальні втрати

16:01

"Запах жахливий": тіла окупантів складають на вулиці через великі втрати – СБУВідео

15:47

Гайдай спростував фейк росіян про сотні заблокованих бійців ЗСУ на "Азоті" у СєвєродонецькуВідео

15:24

Гіркін панікує: піхота рашистів розбита, ЗСУ можу взяти ХерсонВідео

15:17

"Безглуздо звинувачувати Україну в ігноруванні підготовки до війни": Подоляк відповів на заяву БайденаВідео

Реклама
15:16

ЗСУ знищили російського чемпіона з танкового біатлону: "денацифікований і демілітаризований"Відео

15:04

Грози, град і дощі: де в Україні зіпсується погода - ГідрометцентрВідео

14:44

Німецька ППО IRIS-T захистить міста України через кілька років, а Київ - у жовтні - МельникВідео

14:36

РФ вигадала собі "нову G8" і розмріялася про зростання своєї економікиВідео

14:32

Прикмети на 12 червня: що не можна робити на Трійцю і як не потрапити в бідуВідео

14:30

Курс долара в Україні відпустять: у Нацбанку назвали головний факторВідео

14:26

Контрнаступ ЗСУ: рашистів вибивають з передмістя Херсона

14:25

Стратити не можна помилувати: як ЄС поставив себе і Україну перед дилемоюПогляд

14:06

В Ірпені українка крала пралки і телефони разом з окупантами: її спіймала поліціяВідео

13:58

Знаходити взаєморозуміння пізно, РФ треба "поставити на місце" - ЗеленськийВідео

13:38

На великому форумі в Азії Зеленський розкритикував РФ: з'явився фейк про демарш делегації КНРВідео

13:13

Валюха зі "Сватів" відмовилася виступати в окупованому Донецьку

13:12

Найсмачніші малосольні огірки за 5 хвилин: ідеальний рецепт для кожної господиніВідео

13:00

Зацвіте і позеленіє будь-яка рослина: відходи від популярного фрукта замінять магазинне добривоВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 червня 2022: Близнюкам - обман, Дівам - недоброзичливці, Козерогам - грошіВідео

Реклама
12:58

Відповідальні будуть покарані: у ОП визнали помилки з окупацією Херсонщини

12:36

Війна в Україні - В'єтнам для Путіна, який стане ганебною поразкою - американський адмірал

12:34

"Ставляться, як до людей другого сорту": Гіркін розповів про справжню "любов" Кремля до жителів ДонбасуВідео

12:13

"Прийшли вбивати": у Зеленського поставили під сумнів подальші переговори з РФВідео

11:58

"Почуваються царьками": в Енергодарі партизани ліквідували знахабнілих загарбниківВідео

11:48

У російській глибинці запалала військова частина з технікою ворога: видовищне відео

11:40

Джастіну Біберу паралізувало половину обличчя: що сталосяВідео

11:37

Точний удар арти ЗСУ: на Херсонщині ліквідували сотні сирійських найманцівВідео

11:29

Окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" - мер ФедоровВідео

11:07

Війна буде довгою: чому Путін знову став "збирачем земель"Погляд

11:05

Німеччина дасть ЗСУ важку зброю не раніше 22 червня - посол УкраїниВідео

10:59

Рашистів "підсмажили" разом з бронетехнікою: ЗСУ Стугною знищили окупантівВідео

10:33

Уряд розбереться: Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам виїжджати з УкраїниВідео

10:32

"Зеленський не хотів чути": в ОП відповіли на закиди Байдена в ігнорі підготовки агресії РФВідео

10:27

"Геть з України москаль некрасівий": Вєрка Сердючка заспівала в метро

10:19

Місячний календар стрижок на липень 2022: фартові дні для нової зачіски

09:58

Сам себе видав: Путін хоче побудувати імперію як Петро I - аналітик CNNВідео

09:50

"Залітали гранати та снаряди": у ворога втрати після "вибухової" наради в СєвєродонецькуВідео

09:07

На Донбасі бідолаха-пес чекає господарів біля будинку, зруйнованого російськими окупантамиВідео

08:57

"Зробили в нуль": спецназ ЗСУ "покришив" розвідгрупу кадирівців у СєвєродонецькуВідео

Реклама
08:36

"У цих очей, зморшок і сивини немає бажання ховатися": Брежнєва показала, як її змінила війна

08:20

Окупанти РФ стягують нові резерви: пішли на штурм на двох напрямкахВідео

07:35

Агресори готуються нападати на Слов'янськ, їхні атаки обмежуються вузькими фронтами - ISWВідео

06:26

Війна за західну Україну, або Навіщо блефують Путін і ЛукашенкоПогляд

05:50

Армія України переозброїться і до середини серпня може перейти в контрнаступ – ЖдановВідео

05:20

"Шок для економіки": в НБУ оцінили катастрофічний сценарій з 50 грн/$Відео

04:58

Більше вирізів, ніж сукні: 47-річна Єва Лонгорія зачарувала фанатів елегантним образом

04:51

Швидко - не завжди добре: 5 звичок, які заважають схуднути

04:30

Заллють потужні дощі з грозами: українців попередили про різке похолодання і назвали терміниВідео

04:24

Яніна Соколова в мокрій нижній білизні оголосила сеанс зняття порчі, сидячи у ванній

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти