"Запах жахливий": тіла окупантів складають на вулиці через великі втрати – СБУ

Тіла окупантів складають просто неба через великі втрати – СБУ/ Reuters, "Радіо Свобода"

Російські загарбники складають тіла своїх мертвих товаришів по зброї просто неба. Через масштабні втрати окупанти не церемоняться з тим, як поводитися з тілами загиблих.

Тому тіла розкладаються ще швидше. І коли частину з них привозять на територію країни-агресорки, щоб передати родичам для поховання, то ховати їх доводиться у закритих трунах через нестерпний запах. Про це розповідає один з окупантів у перехопленій телефонній розмові, запис якої оприлюднила Служба безпеки України.

"Вони лежать штабелями. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах божевільний", – розповів російський окупант.

В СБУ зазначили, що російські загарбники намагаються приховати масштабні втрати у військах РФ під час війни проти України. Тому тіла своїх загиблих вони перевозять на територію країни-агресорки вночі і невеликими партіями. Тіла починають розкладатися, ще чекаючи своєї черги на перевезення.

"Щоб не повторювати долю загиблих, окупанти ще можуть врятувати власне життя. СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим", – нагадали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що весь мотострілецький підрозділ окупантів зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях проти Збройних сил України після того, як українські військові "покришили" їх у Харківській області.

Нагадаємо, російські загарбники уже дійшли до нового рівня деградації. Окупанти записали відео для Tik-Tok, де танцюють під пісню, яка була створена на підтримку ЗСУ.

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