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Бояться ЗСУ: цілий мотострілецький підрозділ РФ відмовився воювати

10 червня 2022, 08:45

Усі військові одного з російських підрозділів навідріз відмовилися брати до рук зброю після того, як їх "покришили" бійці ЗСУ на Харківщині.

Цілий мотострілецький підрозділ РФ відмовився воювати/ Reuters

Весь мотострілецький підрозділ окупантів зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях проти Збройних сил України після того, як українські військові "покришили" їх у Харківські області.

Після того, як цей підрозділ зазнав сильних втрат, інші солдати просто відмовилися воювати далі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що попри усі примусові заходи такі випадки відмови від участі у боях серед підрозділів окупантів зустрічаються і далі.

"Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі. Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.

Нагадаємо, що тактика ЗСУ у битві за Сєверодонецьк на Луганщині зараз полягає в тому, щоб максимально втомити російські війська та завдати їм більше втрат – як живої сили, так і техніки та озброєння. Українські воїни намагаються послабити окупантів під час битви за місто, щоб розгромити їх, коли прийде західна зброя, пояснив Михайло Подоляк.

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