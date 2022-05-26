Захід озброїв Україну штурмовиками Су-25: ЗМІ розкрили незвичайну схему доставлення

Зброю в Україну доставляють по землі, повітрю або залізницею.
Західні союзники поставили Україні штурмовики Су-25 у вигляді запчастин. Для доставки літаки були розібрані в Східній Європі.
Як пише Foreign Policy, польова група в Східній Європі, пов'язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 і вертольоти Мі-17, щоб їх можна було відправити в Україну.
Відзначається, що як тільки в центрі визначається донор зброї, яка потрібна Україні, війська всередині координаційного центру з'ясовують, як доставити його в країну по землі, повітрю або залізницею через один з декількох вузлів в Європі - в залежності від того, який з них найбільш ефективний.
При цьому зброя може бути доставлена підрядниками або зібрана збройними силами України, сказав британський військовий чиновник. Робота ускладнювалася, коли потреби України розширилися від стрілецької і ручної зброї, такої як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger, які допомогли зупинити наступ Росії на Київ, до літаків, танків і військової техніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська ППО Збройних сил України отримали зенітно-ракетну систему С-300 від країн-партнерів.
Зброя, яка здатна вражати ворожі об'єкти на дистанції від 5 до 150 кілометрів, передана українським військам на південь і вже ефективно виконує свою роботу.
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