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"Законні цілі" для атаки: Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України

12 березня 2022, 13:37

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що попередили США про наслідки передачі в Україну озброєнь.

Сергій Рябков
Сергій Рябков вибухнув погрозами на адресу союзників України / Фото twitter com mid_rf

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що конвої з іноземною зброєю для України стануть "законними цілями" для Збройних сил РФ.

"Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь. Конвої з іноземною зброєю, яка бездумно поставляється Україні, стануть законними цілями для ЗС РФ", - цитує Рябкова РИА Новости.

Він також додав, що списки відповідних персональних санкцій проти США та Заходу готові й скоро будуть оприлюднені.

Крім того, Рябков заявив, що Росія може відновити діалог із США про безпеку, якщо Вашингтон до цього готовий.

При цьому він зазначив ,що "не став би говорити, що пропозиції Росії щодо гарантій безпеки повністю залишаються в силі, оскільки ситуація змінилася".

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки в Україну більш досконалих систем протиповітряної оборони та інших озброєнь для захисту від агресії РФ. Однак США поки не уточнили, про який вид озброєнь йдеться.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, це район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

За його прогнозом, резерви окупантів поляжуть упродовж 10 днів з того моменту, як їх введуть в бій.

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