"Стануть як зайчики": Арестович спрогнозував, коли почнуться справжні переговори про завершення війни

Олексій Арестович розповів про наступну фазу війни з Росією / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, це район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону.

"Буде ще одна спроба наступати, зараз вони на паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх. Це, безумовно, зона ООС, під Маріуполь, Харківська область, може Київська область", - сказав Арестович.

За його прогнозом, резерви окупантів поляжуть упродовж 10 днів.

"Оскільки вони безглузді та все зроблять не так, як потрібно, то і ці резерви поляжуть. Але це може зайняти ще 10 днів або тиждень з початку, як їх введуть в бій. Я даю ще два або три з половиною тижні їхніх спроб через паузу активно наступати, після цього вони стануть як зайчики, тому що воювати нічим взагалі", - заявив Арестович.

Радник глави Офісу президента припустив, що після наступної спроби російські окупанти можуть почати справжні переговори щодо припинення війни.

"І після цієї спроби, вона буде набагато легше, ніж була, тоді настане час позиційної війни. В обороні вони стануть, ми будемо знати, де вони. І зможемо добити їх ракетними ударами, партизанами, ССО, силами місцевого населення. Для нас вигідніша наступна фаза, і тоді вони підуть на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми", - сказав Арестович.

Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. Тоді за результатами переговорів радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки що не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Увечері 7 березня завершився третій раунд переговорів Росії та України. Як розповів член української делегації та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, в переговорному процесі є невелике просування щодо поліпшення логістики гуманітарних коридорів. Щодо базового політичного блоку врегулювання разом з припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжено.

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