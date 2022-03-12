Волновахи, як міста з інфраструктурою, більше не існує, ЗСУ відійшли

Волноваха зруйнована россійськими окупантами / donetsk.mns.gov.ua

Міста Волноваха на південному заході Донецької області України вже фактично не існує. Звідти евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура міста зруйнована.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Міста Волноваха з його інфраструктурою як такого вже не існує. Бої йдуть за територію, щоби не дати ворогові зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", - сказав він.

Кириленко додав, що Волноваський район налічував до вторгнення Росії 24 лютого понад 100 тисяч населення. Більшу частину вдалося евакуювати силами військово-цивільної адміністрації та ДСНС.

За його словами, українські війська залишили Волноваху. Зараз бої йдуть на околиці.

Кириленко додав:

на півдні Донецької області наступ йде з боку Запорізької області;

наступ ведеться з боку Ізюма (з півночі, кордон з Харківської області);

під ударами опинилися Торецьк, Авдіївка;

скинуто авіабомби на села Яцківка, Рубці, обидва вони зруйновані;

бої ведуться вздовж всієї лінії розмежування в зоні ООС.

У Маріуполі, який повністю оточений, гуманітарна ситуація погіршується. Робиться ще одна спроба доставити туди гуманітарну допомогу.

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, це район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

За його прогнозом, резерви окупантів поляжуть упродовж 10 днів з того моменту, як їх введуть у бій.

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