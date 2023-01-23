Змова з двійником Путіна: Патрушев може готувати усунення диктатора - експерт

Одним з ймовірних планів в Кремлі може стати умовний сценарій "Двійник" замість Володимира Путіна, не виключив Володимир Фесенко.

Миколі Патрушеву вигідно усунення Володимира Путіна / Скріншот

Тема ймовірних двійників президента РФ Володимира Путіна стала однією з найбільш обговорюваних, заявив політолог Володимир Фесенко.

"За останні місяці цю тему стали обговорювати набагато серйозніше, іронії стало набагато менше, підозри і припущення про наявність двійників російського президента ростуть в геометричній прогресії. Цих двійників навіть почали класифікувати і давати їм умовні псевдоніми", - пише він в Facebook.

Експерт вважає, що одним з ймовірних планів в Кремлі може стати умовний сценарій "Двійник" замість Путіна для призначення "наступника Путіна".

Він нагадав, що вже не перший рік ходять чутки про можливого наступника самого Путіна.

"Новітня версія цієї теми - наступником повинен стати Дмитро Патрушев, міністр сільського господарства РФ і, що набагато важливіше, син всесильного секретаря Ради Безпеки РФ і колишнього глави ФСБ Миколи Патрушева. Кажуть, що Путін клятвено обіцяв Миколі Платоновичу, що обов'язково зробить його сина своїм наступником. Але от невдача - обіцяв, але все ніяк не виконає свою обіцянку. І що тоді робити головному силовику Росії? А може усунути реального Путіна і нібито від його імені (через "двійника") заявити, що він йде на спокій, а своїм наступником призначає молодого і талановитого Дмитра Патрушева? Повірять цьому чи ні — інше питання. Як і можливі наслідки такої події. Для нас важлива сама хоча б теоретична можливість такого сценарію", - написав Фесенко.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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