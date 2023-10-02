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Потужний удар ЗСУ на півдні: українські захисники "перемололи" сотні росіян

Олексій Тесля
2 жовтня 2023, 12:56 оновлено 2 жовтня, 12:59
На Таврійському напрямку українські бійці за добу виконали 1098 вогневих завдань.
ВСУ
ЗСУ знищують ворога на півдні / Колаж : Главред, фото: 22 окрема механізована бригада,

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1098 вогневих завдань.

Як говориться в повідомленні Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, загальні втрати ворога за добу становлять 306 осіб.

Крім того, 7 окупантів здалися в полон. Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 6 БпЛА, 3 одиниці автомобільної та одну – спеціальної техніки.

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Також знищено 3 склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт ворога, йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали величезних втрат окупантам. Артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула "елітні" частини і техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута. Операція українських захисників у Бахмуті може початися лише після того, як вона буде ретельно спланована, зазначив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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