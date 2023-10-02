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Потерпілі в критичному стані: у Херсоні приліт біля об’єкта транспортної інфраструктури

Альона Вороніна
2 жовтня 2023, 13:38 оновлено 2 жовтня, 13:38
Внаслідок удару окупантів по місту були поранені четверо людей, з них двоє цивільних і двоє − поліцейських. Двоє з потерпілих отримали вкрай серйозні поранення.
Обстрел Херсона
У Херсоні був приліт біля об’єкта транспортної інфраструктури/ колаж: Главред, фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти вранці у понеділок, 2 жовтня, здійснили черговий обстріл Херсона. Внаслідок удару з артилерії поранення отримали четверо людей – двоє цивільних і двоє працівників патрульної поліції.

Одному з цивільних відірвало ногу – чоловік перебуває у критичному стані. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Ворог продовжує засипати Херсон артилерією. Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний", − йдеться у повідомленні.

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Також внаслідок обстрілу постраждали двоє патрульних поліцейських, яких удар застав у патрульному авто.

"Під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані", − зазначили в ОВА.

Четвертий потерпілий – цивільний. В ОВА розповіли, що у нього нетяжкі травми і він отримує допомогу лікарів.

Був приліт біля об’єкта транспортної інфраструктури

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що російські окупанти обстріляли Херсон 2 жовтня близько 10:00. Загарбники поцілили поблизу об’єкта транспортної інфраструктури. За попередньою інформацією, обстріл вівся з артилерії.

  • Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня
    Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня Херсонська обласна прокуратура, Херсонська ОВА
  • Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня
    Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня Херсонська обласна прокуратура, Херсонська ОВА
  • Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня
    Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня Херсонська обласна прокуратура, Херсонська ОВА
  • Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня
    Наслідки обстрілу Херсона вранці 2 жовтня Херсонська обласна прокуратура, Херсонська ОВА

Удар окупантів по Україні в ніч на 2 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на понеділок, 2 жовтня, вдарили по Україні дронами-камікадзе і керованими авіаційними бомбами – є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура. У ЗСУ повідомили, що ворог знову спрямував удари на цивільну інфраструктуру і житлові райони.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти загалом вночі запустили по Україні сім безпілотників "Шахед", було знищено чотири з них.

Внаслідок обстрілу окупантами Херсона у ніч на 2 жовтня постраждала сім’я з дітьми. РФ обстріляла житлові квартали, у приватному будинку спалахнула пожежа. Постраждали матір і двоє дітей. У матері – осколкові поранення, 13-річна дівчинка отримала поранення середньої важкості, у її 12-річної сестри лікарі діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл.

Також окупанти атакували Харків вранці 2 жовтня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за межами Харкова було зафіксовано влучання ворожих ракет С-300.

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війна в Україні обстріли новини Херсона вторгнення Росії
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