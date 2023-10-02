ЄС розшириться від Лісабона до Луганська: у Німеччині зробили гучну заяву

Європейські партнери підтримуватимуть Україну на шляху до членства в ЄС, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
"Майбутнє України - в Європейському Союзі, в нашому співтоваристві свободи, і незабаром воно розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях до ЄС", - цитує її Європейська правда.
Бербок запевнила, що європейські друзі та партнери підтримуватимуть Україну на цьому шляху. У зв'язку з цим вона також підкреслила, що Україна здатна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії.
"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосуються боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", – додала глава МЗС ФРН.
Раніше повідомлялося, що в Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ. Вперше в історії представники міністерств усіх 27 держав-членів ЄС зустрінуться за межами Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський представив "формулу миру" в ООН. Президент України Володимир Зеленський презентував "формулу миру" на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку. Серед іншого, український лідер висунув дві умови ефективного миру після закінчення війни.
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