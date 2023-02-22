За межею цинізму: в Лужниках споганили і заспівали пісню "Пливе кача" українською мовою

Українську народну пісню спотворили новим варіантом виконання і своєю суттю.

Шабаш в Лужниках / скріншот YouTube

На російському шабаші в Лужниках, де виступили прокремлівські артисти і Путін, заспівали пісню "Пливе кача" українською мовою.

Пісня росіян Акіма Апачева і Дар'ї Фрей називається так само, як українська народна пісня, але була зіпсована варіантом виконання і своєю суттю.

У ній від імені російських військових автори звертаються до полоненого українського військового, називаючи його "Іродом".

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Також у пісні розповідається, що" в Азовсталі демонів ховають", а"калібри летять лікарями хворого українства".

Також на " концерті "серед інших виступили фанати війни Григорій Лепс і" Любе", Ольга Кормухіна, Дмитро Харатьян і Дмитро Дюжев заспівали пісню "Група крові" Віктора Цоя.

Відзначимо, що 18 березня минулого року в Москві на стадіоні Лужники президент-диктатор Володимир Путін виступав з промовою з нагоди річниці окупації Криму. Під час виступу Путіна стався конфуз. На словах про так звану "спецоперацію" в Україні трансляція була перервана піснею Олега Газманова.

Також ми повідомляли, що співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовчить, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал"Росія 1", вона співала пісню "Пісня про рушник". Співала вона її українською.

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