За межею цинізму: в Лужниках споганили і заспівали пісню "Пливе кача" українською мовою

На російському шабаші в Лужниках, де виступили прокремлівські артисти і Путін, заспівали пісню "Пливе кача" українською мовою.
Пісня росіян Акіма Апачева і Дар'ї Фрей називається так само, як українська народна пісня, але була зіпсована варіантом виконання і своєю суттю.
У ній від імені російських військових автори звертаються до полоненого українського військового, називаючи його "Іродом".
Також у пісні розповідається, що" в Азовсталі демонів ховають", а"калібри летять лікарями хворого українства".
Також на " концерті "серед інших виступили фанати війни Григорій Лепс і" Любе", Ольга Кормухіна, Дмитро Харатьян і Дмитро Дюжев заспівали пісню "Група крові" Віктора Цоя.
Відзначимо, що 18 березня минулого року в Москві на стадіоні Лужники президент-диктатор Володимир Путін виступав з промовою з нагоди річниці окупації Криму. Під час виступу Путіна стався конфуз. На словах про так звану "спецоперацію" в Україні трансляція була перервана піснею Олега Газманова.
Також ми повідомляли, що співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовчить, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал"Росія 1", вона співала пісню "Пісня про рушник". Співала вона її українською.
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