Верх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українською

Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українською / скріншот

Співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 9 травня розважала росіян.

На концерті, який транслював пропагандистський телеканал "Росія 1", вона співала пісню"Пісня про рушник". При чому співала вона її українською.

Варто відзначити, що артистка вже тривалий час живе і працює в Росії.

Повалій з початку повномасштабної війни в Україні опинилася в таборі українських зірок-мовчунів, які продовжують годуватися в стані ворога.

Артистка ніяк не коментувала вторгнення рф в Україну, і не з'являлася в соціальних мережах. Пропажа знайшлася - Повалій взяла участь у концерті Шансон року 2022, який відбувся в Московському Кремлі.

Українська співачка Ірина Федишин вважає, що Таїсія Повалій озвучила свою позицію цим виступом.

Федишин зазначила, що Повалій не заслуговує мати український паспорт.

Читайте також: