Верх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українською

Таїсія Повалій розважає вбивць та їхніх рідних на концерті до 9 травня.
Співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 9 травня розважала росіян.
На концерті, який транслював пропагандистський телеканал "Росія 1", вона співала пісню"Пісня про рушник". При чому співала вона її українською.
Варто відзначити, що артистка вже тривалий час живе і працює в Росії.
Повалій з початку повномасштабної війни в Україні опинилася в таборі українських зірок-мовчунів, які продовжують годуватися в стані ворога.
Артистка ніяк не коментувала вторгнення рф в Україну, і не з'являлася в соціальних мережах. Пропажа знайшлася - Повалій взяла участь у концерті Шансон року 2022, який відбувся в Московському Кремлі.
Українська співачка Ірина Федишин вважає, що Таїсія Повалій озвучила свою позицію цим виступом.
Федишин зазначила, що Повалій не заслуговує мати український паспорт.
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