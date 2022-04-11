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Тепер служитиме ЗСУ: українські бійці захопили "російську гордість" – танк Т-80

11 квітня 2022, 16:00

Воїни ЗСУ не лише захопили цінний трофей, а й зупинили просування противника на важливій ділянці фронту.

российский танк Т-80
Українські бійці захопили "російську гордість" – танк Т-80/ 3 окрема танкова бригада

Захисники України захопили у бою російський танк Т-80. Тепер важка техніка окупантів буде використана проти них же ж самих.

Під час операції воїни ЗСУ не лише захопили цінний трофей, а й не дозволили ворогу просунутися вперед на важливій ділянці фронту. Про це повідомили у 3-ій танковій бригаді Збройних сил України.

Зазначається, що ворог намагався прорвати оборону українських військ і рушив на захисників України чотирма танками.

"На наші позиції рушили чотири ворожих танки. І знову бездоганна робота наших розвідників! Вони чітко обрахували координати орківських "коробочок". А українська артилерія зустріла їх загороджувальним вогнем. Один із рашистських танків став здобутком наших бійців", – йдеться у повідомленні.

Операцією, під час якої вдалося захопити танк, керував командир, який на початку квітня отримав звання Героя України.

Українські бійці захопили "російську гордість" – танк Т-80/ 3 окрема танкова бригада

Т-80 – основний бойовий танк радянського виробництва, який зараз перебуває на озброєнні армії РФ. Його прийняли на озброєння у 1976 році.

Такі танки зараз використовуються збройними силами Росії, України, Білорусі, Південної Кореї, Кіпру і Пакистану. В Україні продовжує випускатися остання його модифікація Т-84.

Нагадаємо, на Сумщині поблизу села Верхня Сироватка українські воїни точним ударом по російському танку Т-72 Б3 розірвали його на частини. Після цього танк ще й спалахнув і повністю вигорів. Екіпаж загинув.

Раніше повідомлялося, що українські десантники знищили на Харківщині два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. При цьому ліквідувати такі повітряні цілі вперше вдалося вистрілом з протитанкового ракетного комплексу "Корсар".

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