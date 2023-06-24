УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

За бунтом Пригожина стоїть соратник Путіна: він веде свою гру зі США — Жданов

Олексій Тесля
24 червня 2023, 11:35 оновлено 24 червня, 12:45
3255
Олег Жданов не виключає того, що відсторонення від влади Володимира Путіна може відбутися "миттєво".
Олег Жданов, Євген Пригожин
Олег Жданов прокоментував бунт Євгена Пригожина / Главред, скрін

Озброєний бунт ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина виллється в відсторонення диктатора Володимира Путіна від влади, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Мета цих подій одна - зміна політичної еліти в Росії. Поведінка Пригожина говорить про те, що консенсус силовиків і частини російської еліти досягнутий", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що за спиною Пригожина стоїть ФСБ, адже він воює з Міністерством оборони РФ, а значить, ГРУ не на його боці.

відео дня

"Щоб зрозуміти ситуацію, дивіться на Пригожина як на політичний проект. Причому проект з короткою перспективою: революція породжує героїв, вона ж їх і пожирає. Судячи з того, як Пригожин зірвався з ланцюга, йому просто була дана команда. Він зараз виконує роль тарана, розгойдуючи Спаську вежу, щоб з неї впала зірка", — зазначив він.

За словами співрозмовника, ситуація з Путіним і послужила тригером, коли еліта РФ зрозуміла, що він втратив контроль над частиною війни проти України: "Мабуть, знає, що МО йому бреше і про втрати, і взагалі про ситуацію на фронті. Це могло послужити командою - мовляв, раз Путін не такий діяльний, як він себе позиціонує, значить, треба починати".

Хто стоїть за бунтом Пригожина

Разом з тим експерт пояснив, що за сценарієм збройного бунту в РФ може стояти секретар Радбезу Микола Патрушев: "А хто ще, крім ФСБ, може в Росії такі речі курирувати? А з найближчого оточення Путіна з ФСБ афілійований Патрушев. А у нього є Служба зовнішньої розвідки і Наришкін, і Служба зовнішньої розвідки веде переговори через ЦРУ з американцями".

Співрозмовник Главреда також не виключив, що у Патрушева можуть існувати домовленість з США про те, що вони змінюють політичну еліту і погоджуються на всі умови Заходу, при цьому Сполучені Штати їм гарантують недоторканність їх грошей в Штатах і збереження їх можливості залишитися при владі в Росії до нової Росії.

"Останній виступ Байдена показовий. Він підкреслював, що не Росія погана, а Путін. Він чітко розділив їх, жодного разу не згадавши Росію в своєму спічі. Він сказав, що поганий хлопець - Путін, якого дуже любив Трамп. Це як сигнал - міняйте, усувайте", — нагадав він.

Експерт також не виключає того, що саме відсторонення від влади Путіна може відбутися "миттєво".

"Пригожин каже, що оточення Путіна розкрадає Росію, що Шойгу (а це права рука Путіна) втягнув Росію в безглузду війну і фактично творить геноцид проти російського народу. Все повторюється. Питання часу, скільки все триватиме. Зараз дуже важко сказати. Все залежатиме від того, наскільки Путін контролює ситуацію навколо себе. Те, що він вже не контролює ситуацію навколо війни, він довів", — додав Жданов.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

Інші новини:

Олег Жданов Євген Пригожин Микола Патрушев
Реклама

Головне за день

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

13:12 Світ
Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

13:01 Політика
Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:20 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:39

Колона танків "пригожинців" мчить по Липецькій області до Москви: Гіркін ниє

13:12

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися

13:01

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

12:52

Що відбувається з організмом людини, яка постійно їсть сир

12:46

Процес саморуйнування РФ запущений: Данілов оцінив бунт Пригожина

Вночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиціВночі РФ атакувала ракетами Київ та Дніпро, є жертви: всі подробиці
12:45

Підключається Білорусь: білоруський військовий закликав армію зробити правильний вибірВідео

12:20

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:19

Громадянська війна у РФ: під Воронежем ПВК Вагнер веде бої з регулярною армієюВідео

12:17

Пригожин з ПВК "Вагнера" планують дійти до самої Москви - розвідка Британія

Реклама
12:05

Чоловік Наташі Корольової Тарзан з ганьбою втратив роботу в РФ

12:03

"Обіцяла батюшці не матюкатися": путіністка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

У Росії почалася громадянська війна, ПВК Вагнер йде на Москву - Подоляк

11:46

Що потрібно зробити 25 червня перед сном, щоб стати багатшим: прикмети і заборони дня

11:38

Запахло смаженим: Лукашенко екстрено вивіз сім'ю в турецький Бодрум

11:36

Жданов пояснив, чому Пригожина чекає незавидна доля

11:35

За бунтом Пригожина стоїть соратник Путіна: він веде свою гру зі США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина - ознака краху Путіна, не треба було нападати на Україну

11:01

Окупанти в ніч на 24 червня випустили по Україні понад 50 ракет - Ігнат

10:58

ПВК Вагнера з Пригожиним взяли Воронеж - з'явилася карта просування бойовиків

10:50

"Путін самоусунувся": у Мережі з'ясували, кому запропонували взяти владу в РФ

Реклама
10:21

У Москві ввели режим контртерористичної операції, в Підмосков'ї - технікаВідео

10:02

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спинуВідео

09:59

Програє або Путін, або Пригожин: домовитися вже не вийде - Подоляк

09:32

Ходорковський підтримав заколот, а Гіркін ниє через захід "вагнерів" у Воронеж

09:27

Буданов - про військовий заколот Пригожина: це реально, конфлікт - не постановка

08:52

У Петербурзі в будівлю ПВК "Вагнера" прийшли путінські силовикиВідео

08:38

Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

08:13

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова: Гіркін оголосив громадянську війнуВідео

07:32

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танкиВідео

07:00

День НЛО: 5 небанальних фільмів про прибульців, що підкорять навіть скептиківВідео

06:20

Чого домоглася Москва ядерним шантажемПогляд

04:00

Яке свято 24 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:18

Держпереворот Пригожина - не інсценування і не "договірняк"Погляд

03:10

Сприймають близько до серця: п'ять знаків зодіаку, які надто вразливі

02:40

"Вагнер" входить в Ростов": Пригожин - про держпереворот в РФВідео

02:35

"Всередині Кремля щось іскрить": Сотник розповів про наближення хаосу в РФВідео

02:20

Євген Карась. Що відбувається на Росії?Відеоблоги

02:05

Як і з чим є сало: несподівана відповідь, про яку мало хто здогадується

01:35

Путінські генерали благають Пригожина зупинитися, а він погрожує трибуналомВідео

01:35

Черник пояснив, коли настане зручний момент для удару по Кримському мосту

Реклама
01:07

Купа військової техніки і вий сирен: у Москві почалася паніка, підняли силовиків

00:47

"Наші соратники, готуйтеся!": в ЛСР висловилися про збройний заколот Пригожина

00:45

Після демаршу Пригожина війна закінчиться раптово, Путіна відсторонять – ЖдановЕксклюзив

00:44

На Росії захейтили Собчак за фото у вишиванці

00:35

"З днем молоді": Кремль зганьбився зверненням Путіна, поки Пригожин захоплює РФ

00:31

Війна в Україні буде забута, попереду - війна за РосіюПогляд

23 червня, п'ятниця
23:50

Тендітна диктатура Путіна впала, найважче ми пережили - Буданов

23:35

Під Бахмутом відбувається місиво між "вагнерівцями" та військами РФ: усі подробиці

23:35

Як почалася громадянська війна в РФ: перші заяви Євгена Пригожина

23:27

"Шойгу буде повішений на Красній площі" - Пригожин

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти