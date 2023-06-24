За бунтом Пригожина стоїть соратник Путіна: він веде свою гру зі США — Жданов

Олег Жданов не виключає того, що відсторонення від влади Володимира Путіна може відбутися "миттєво".

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Олег Жданов прокоментував бунт Євгена Пригожина / Главред, скрін

Озброєний бунт ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина виллється в відсторонення диктатора Володимира Путіна від влади, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Мета цих подій одна - зміна політичної еліти в Росії. Поведінка Пригожина говорить про те, що консенсус силовиків і частини російської еліти досягнутий", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що за спиною Пригожина стоїть ФСБ, адже він воює з Міністерством оборони РФ, а значить, ГРУ не на його боці.

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"Щоб зрозуміти ситуацію, дивіться на Пригожина як на політичний проект. Причому проект з короткою перспективою: революція породжує героїв, вона ж їх і пожирає. Судячи з того, як Пригожин зірвався з ланцюга, йому просто була дана команда. Він зараз виконує роль тарана, розгойдуючи Спаську вежу, щоб з неї впала зірка", — зазначив він.

За словами співрозмовника, ситуація з Путіним і послужила тригером, коли еліта РФ зрозуміла, що він втратив контроль над частиною війни проти України: "Мабуть, знає, що МО йому бреше і про втрати, і взагалі про ситуацію на фронті. Це могло послужити командою - мовляв, раз Путін не такий діяльний, як він себе позиціонує, значить, треба починати".

Хто стоїть за бунтом Пригожина

Разом з тим експерт пояснив, що за сценарієм збройного бунту в РФ може стояти секретар Радбезу Микола Патрушев: "А хто ще, крім ФСБ, може в Росії такі речі курирувати? А з найближчого оточення Путіна з ФСБ афілійований Патрушев. А у нього є Служба зовнішньої розвідки і Наришкін, і Служба зовнішньої розвідки веде переговори через ЦРУ з американцями".

Співрозмовник Главреда також не виключив, що у Патрушева можуть існувати домовленість з США про те, що вони змінюють політичну еліту і погоджуються на всі умови Заходу, при цьому Сполучені Штати їм гарантують недоторканність їх грошей в Штатах і збереження їх можливості залишитися при владі в Росії до нової Росії.

"Останній виступ Байдена показовий. Він підкреслював, що не Росія погана, а Путін. Він чітко розділив їх, жодного разу не згадавши Росію в своєму спічі. Він сказав, що поганий хлопець - Путін, якого дуже любив Трамп. Це як сигнал - міняйте, усувайте", — нагадав він.

Експерт також не виключає того, що саме відсторонення від влади Путіна може відбутися "миттєво".

"Пригожин каже, що оточення Путіна розкрадає Росію, що Шойгу (а це права рука Путіна) втягнув Росію в безглузду війну і фактично творить геноцид проти російського народу. Все повторюється. Питання часу, скільки все триватиме. Зараз дуже важко сказати. Все залежатиме від того, наскільки Путін контролює ситуацію навколо себе. Те, що він вже не контролює ситуацію навколо війни, він довів", — додав Жданов.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

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