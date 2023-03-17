За 2 тижні зцілився від рани в грудях: у РФ видали фейк про нібито підстреленого на Брянщині хлопчика

Хлопчик, як пишуть пропагандисти, нібито за два тижні повністю зцілився від "ворожої кулі" в груди і прийшов на концерт співака-путініста Шамана.

Той самий хлопчик Федор / колаж фото Telegram

Російські пропагандисти знову спробували спорудити переконливий фейк для внутрішнього споживання - і показали того самого 10-річного хлопчика Федора, у якого на Брянщині нібито "стріляла українська ДРГ". Причому, як свідчать фотографії в Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза, для більшого ефекту хлопчика явили народу на концерті співака-путініста Шамана (справжнє ім'я – Ярослав Дронов).

"Сьогодні SHAMAN виступає в Брянську. Ярослав, захоплений відвагою і мужністю нашого юного героя Федора, запросив його з мамою і молодшою сестрою, дівчаток, яких він врятував, і дочку одного із загиблих в той трагічний день на свій концерт", – написав путінський чиновник.

Хлопчик нібито за два тижні повністю зцілився від "ворожої кулі" в груди і вже вільно пересувається по місту. Причому для додаткового сюрреалістичного ефекту, Федора одягли в парамілітарну форму - з елементами камуфляжу.

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Бойовий рейд на Брянщині

У четвер, 2 березня, російські окупанти, цілком ймовірно, почали масштабну провокацію в Брянській області. У ранкові години в тамтешніх пропагандистських ЗМІ почався шквал повідомлень про те, що в цьому регіоні нібито діють українські диверсанти, йдуть "бої" і "захоплення заручників".

У путінському ФСБ кажуть, нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками". швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани. І там нібито йдуть жорсткі бої.

Інформація надходила дуже суперечлива - нібито в тих місцях були обстріли, в результаті яких під кулі потрапив шкільний автобус. І, мовляв, була поранена дівчинка. Далі всіх пішов досвідчений пропагандист Семен Пегов, який писав, що був убитий водій цього самого автобуса і 10-річний школяр.

Незабаром в месенджері Telegram було опубліковано відео якоїсь організації "Російський добровольчий корпус", члени якої взяли відповідальність за всю операцію на себе. І заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Пізніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Громадському" назвав інформацію про "бої" в Брянській області "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна".

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