Бойовий рейд по Брянщині був узгоджений з Україною - лідер "Російського добровольчого корпусу"

Командир "російського добровольчого корпус" Денис Капустін (він же Денис Нікітін і White Rex) дав інтерв'ю про бойовий рейд на Брянщині порталу Financial Times.

Денис Капустін - зліва / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін (він же - Денис Нікітін і White Rex), заявив, що недавній бойовий рейд по Брянській області був узгоджений з владою України та української армії. Про це заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Як би я пройшов там вночі в темряві? Є заміновані мости, є камери, безпілотники з тепловізорами, є приховані спостережні пункти. Якби я ні з ким [у Збройних силах України — Главред] це не погодив, я думаю, ми були б просто знищені", ‒ сказав він.

Капустін каже, що в операції брали участь близько 45 осіб, у тому числі члени "партизанської мережі" на території країни-агресора, Росії.

відео дня

За словами Капустіна, в одному з сіл Брянської області дійсно сталася перестрілка, але у нього немає інформації про можливі жертви.

Мета акції, за словами голови "Російського добровольчого корпусу", було показати, як погано охороняється кордон з російського боку, а також надихнути жителів Росії на опір владі.

"Вони відчули, наскільки вони беззахисні. Ми прийшли і діяли в прикордонній зоні, яка повинна знаходитися під найсуворішою охороною", — сказав він.

Бойовий рейд на Брянщині

У четвер, 2 березня, російські окупанти, цілком ймовірно, почали масштабну провокацію в Брянській області. У ранкові години в тамтешніх пропагандистських ЗМІ почався шквал повідомлень про те, що в цьому регіоні нібито діють українські диверсанти, йдуть "бої" і "захоплення заручників".

У путінському ФСБ кажуть, нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками". швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани. І там нібито йдуть жорсткі бої.

Інформація надходить сама суперечлива - нібито в тих місцях були обстріли, в результаті яких під кулі потрапив шкільний автобус. І, мовляв, була поранена дівчинка. Далі всіх пішов досвідчений пропагандист Семен Пегов, який писав, що був убитий водій цього самого автобуса і 10-річний школяр.

Незабаром в месенджері Telegram було опубліковано відео якоїсь організації" Російський добровольчий корпус", члени якої взяли відповідальність за всю операцію на себе. І заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Пізніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Громадському" назвав інформацію про "бої" в Брянській області "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна".

Вас можуть зацікавити такі новини: