'Для нас це погано': чому Трамп може втратити інтерес до України після виборів у США

Вибори у США можуть змінити пріоритети Трампа.

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Вибори у США - чому Україна ризикує втратити увагу Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Ключові тези:

Трамп може втратити інтерес до України після виборів у США

Patriot і Starlink залишаються важливими для української оборони

Чаленко попередив про ризик затягування війни

Після проміжних виборів до Конгресу США Дональд Трамп може зменшити увагу до України та зосередитися на внутрішньополітичних питаннях. Це послабить перспективи американського тиску на Росію, яка не демонструє готовності до компромісних умов припинення вогню. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

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Які важелі впливу США залишаються у відносинах із Києвом

"По суті, зараз один із головних важелів - це дозвіл на продаж американського озброєння. Серед критично важливих - ракети для комплексів Patriot, а також обслуговування самих систем. Адже у нас є плани на десятиліття вперед щодо їхніх закупівель та експлуатації", - зазначив Чаленко.

Іншим потенційним інструментом тиску залишається супутниковий зв’язок Starlink. Заяви Ілона Маска викликають занепокоєння щодо стабільності роботи сервісу на прифронтових територіях, однак експерт не очікує його повного відключення.

Starlink / Інфографіка: Главред

Чаленко звернув увагу на фінансову участь європейських партнерів, зокрема Польщі, яка, за його словами, покриває приблизно половину відповідних витрат. Він також нагадав про контакти щодо можливих обмежень і попередження про серйозні наслідки таких рішень для SpaceX.

"Хоча я не вірю, що він зараз повністю відключить Starlink на прифронтових територіях. Тим більше що значна частина цих послуг фінансується європейськими партнерами. Зокрема, приблизно половину відповідних витрат покриває Польща", - сказав експерт.

Чому Трамп може дистанціюватися від України

На думку Чаленка, ключова невизначеність полягає не в наявності американських інструментів впливу, а в готовності президента ними користуватися. Після проміжних виборів Трамп може опинитися в складнішій політичній ситуації, якщо республіканці втратять контроль над Палатою представників.

У такому разі президенту доведеться враховувати новий баланс сил у Конгресі. Експерт припускає, що українське питання втратить значення для Білого дому, а Трамп поступово відійде від активної участі у врегулюванні війни.

"Ми розуміємо, яким потенціалом впливу на Путіна володіє Трамп. Але, на жаль, він ніколи ним не користується. Після виборів до Конгресу, коли Трамп, з великою ймовірністю, достроково набуде статусу "кульгавої качки", тема України для нього відійде на другий план", - наголосив Чаленко.

Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Експерт також пов’язує обережність Трампа щодо української тематики з його попереднім політичним досвідом. Перший імпічмент американського президента у 2019 році був пов’язаний, зокрема, з телефонною розмовою із Володимиром Зеленським. Чаленко вважає, що ця історія могла посилити небажання Трампа зосереджуватися на українському питанні.

"Взагалі українське питання тривалий час було для нього токсичним. Ми пам’ятаємо, що перший імпічмент Трампа був пов’язаний, зокрема, з його телефонною розмовою із Зеленським. Тому я більше схиляюся до сценарію поступового відходу Сполучених Штатів від української тематики", - заявив експерт.

Як це може вплинути на завершення війни

Зниження залученості Вашингтона може позначитися на перспективах припинення бойових дій.

"Для нас це погано. Насамперед тому, що у Трампа є реальні можливості впливати на Путіна, але він не хоче ними користуватися. А це лише продовжить війну, оскільки Російська Федерація не демонструє готовності до компромісних умов припинення вогню", - наголосив Чаленко.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа провела серію консультацій із європейськими союзниками та Києвом щодо введення обмежень на українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. За даними джерел у ЗМІ, Білий дім нібито висунув ультиматум про можливість зупинки механізму PURL, через який Україна отримує американське озброєння, хоча офіційно в адміністрації ці повідомлення коментувати відмовилися.

Президент США Дональд Трамп також висловив думку про нібито відповідальність української сторони за продовження бойових дій, заявивши, що мирну угоду слід було укладати раніше. У своїх публічних виступах він стверджував, що значно вигідніші умови могли бути досягнуті ще два роки тому, проте жодних деталей щодо можливих візитів своїх спецпосланців до Москви не навів.

Окрім цього, Дональд Трамп зробив низку гострих висловлювань на адресу Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні покласти край війні та порадивши українцям обрати нового президента. На думку Трампа, український лідер нібито мав змогу припинити конфлікт "багато-багато разів", однак конкретних аргументів на підтримку цієї тези він не надав.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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