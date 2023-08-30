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Яковенко розповів про радикальний метод Путіна вплинути на російську еліту

Аліна Дембіцька
30 серпня 2023, 02:30
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Путін ліквідував Пригожина, щоб показати елітам, що може бути, якщо піти проти диктатора, каже Яковенко.
Путин, Яковенко
Яковенко розповів про радикальний метод Путіна вплинути на російську еліту / Колаж: Главред, фото: скріншот

Глава кремлівського режиму Володимир Путін ліквідував ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, оскільки хотів помститися за невдалий бунт, а також залякати російських еліт. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

"Пригожин збирався в Африку. Ну і яка небезпека від нього в Африці в цьому сенсі для Путіна? Тобто, це, по-перше, помста, а по-друге – інструмент залякування. Ось ця показова безсудна кара поруч зі своєю резиденцією – досить важливий спосіб впливу на верхівку. Для того, щоб всі розуміли, ось що буде, якщо хтось буде щось робити проти Путіна", - зазначив Яковенко.

Російський опозиціонер виключив варіант ліквідації Пригожина задля того, аби прибрати прямого конкурента Путіна під час майбутніх виборів.

"Навіть якби Пригожин дожив до виборів, ймовірність того, що його допустили б до виборів, близька до нуля. Зовсім неважливо, як голосують. Ну, порахували б, дали б Пригожину три відсотки. Ну, тобто, навряд чи", - підкреслив він.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

У Росії розбився літак з Пригожиним

В країні-агресорці Росії впав літак з Пригожиним – керівником бойовиків ПВК Вагнер. Інцидент стався в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку були Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін Вагнер.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. Гарант сказав, що Київ непричетний до цього, а хто причетний, "всі усвідомлюють".

Нещодавно у Путіна зробили заяву щодо загибелі Пригожина і причетності Кремля. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками. Також, за його словами, наразі немає офіційної інформації про те, що Пригожин дійсно загинув.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

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війна в Україні Володимир Путін Євген Пригожин Ігор Яковенко війна Росії та України
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