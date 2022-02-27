Яхти, особняки і будь-які активи російських олігархів будуть заморожені - Білий дім

США запровадили персональні санкції проти Путіна / Reuters

США і партнери створюють багатосторонню трансатлантичну цільову групу, щоби відстежувати і заморожувати активи російських компаній та олігархів, які перебувають під санкціями.

Як повідомив Білий дім у Twitter, створити групу, яка стежитиме за такими активами росіян, планують на найближчому тижні.

"На цьому тижні ми створимо багатосторонню трансатлантичну цільову групу для виявлення, вистежування і заморожування активів російських компаній та олігархів, що знаходяться під санкціями – їхніх яхт, особняків і будь-яких інших доходів, отриманих нечесним шляхом, які ми зможемо знайти і заморозити відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що влада його країни запровадила персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

ЄС і Британія також наклали персональні санкції на Путіна і Лаврова. Зокрема, всі їхні активи, які розміщені в ЄС та у Великій Британії, будуть заморожені. Також накладено секторальні санкції щодо енергетичного, фінансового, транспортного секторів та експорту до Російської Федерації продукції подвійного призначення.

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