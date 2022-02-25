ЄС і Британія наклали персональні санкції на Путіна і Лаврова, на черзі - відключення від SWIFT

Це другий раунд європейських санкцій у покарання за напад Росії на Україну.
Увечері 25 лютого на зустрічі в Парижі міністри Фінанси Євросоюзу затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
"Сьогодні ми внесли в списки президента Путіна і міністра Лаврова", - цитує BBC главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
Це другий раунд європейських санкцій у покарання за напад Росії на Україну. Третій раунд санкційних заходів якраз обговорюється в даний момент. Третя хвиля санкцій торкнеться ще багатьох російських олігархів, уточнив Боррель.
Великобританія також накладе санкції на Путіна і Лаврова, запевнили в офісі англійського прем'єра Бориса Джонсона.
Санкції проти Путіна і Лаврова: що передбачають
⇒ Усі активи Путіна і Лаврова, які розміщені в ЄС і у Великобританії, будуть заморожені.
⇒ Також накладені секторальні санкції щодо енергетичного, фінансового, транспортного секторів та експорту в Російську Федерацію продукції подвійного призначення.
Що відбувається в Україні 25 лютого
СБУ починає пошуки диверсантів в українських містах. Громадян просять носити при собі паспорти для підтвердження особи.
Контроль над островом Зміїний поки не повернуто. Його захопили 24 лютого.
В Одесі чути постріли і крики. Передбачається, що пролетів безпілотний апарат.
Висадка російського десанту в Миколаєві провалилася. У той же час в ОДА закликали жителів не виходити з дому, не знімати біля вікон і перебувати в кімнатах, де відсутні вікна.
Як повідомлялося, окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.