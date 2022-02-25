ЄС і Британія наклали персональні санкції на Путіна і Лаврова, на черзі – відключення від SWIFT / УНІАН

Увечері 25 лютого на зустрічі в Парижі міністри Фінанси Євросоюзу затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Сьогодні ми внесли в списки президента Путіна і міністра Лаврова", - цитує BBC главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Це другий раунд європейських санкцій у покарання за напад Росії на Україну. Третій раунд санкційних заходів якраз обговорюється в даний момент. Третя хвиля санкцій торкнеться ще багатьох російських олігархів, уточнив Боррель.

Великобританія також накладе санкції на Путіна і Лаврова, запевнили в офісі англійського прем'єра Бориса Джонсона.

Санкції проти Путіна і Лаврова: що передбачають

⇒ Усі активи Путіна і Лаврова, які розміщені в ЄС і у Великобританії, будуть заморожені.

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⇒ Також накладені секторальні санкції щодо енергетичного, фінансового, транспортного секторів та експорту в Російську Федерацію продукції подвійного призначення.

Що відбувається в Україні 25 лютого

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