Facebook ввів санкції проти російських пропагандистів, у відповідь Росія блокує соцмережу

Facebook ввів санкції проти російських пропагандистів / Reuters

У відповідь на агресію проти України керівництво соціальної мережі Facebook заборонило російським державно-пропагандистським ЗМІ показувати рекламні оголошення і отримувати монетизацію за свої матеріали. Про це повідомляє BBC.

"Ми забороняємо російським державним ЗМІ показувати рекламу і здійснювати монетизацію на нашій платформі по всьому світу", – написав на своїй сторінці в Twitter керівник відділу політики безпеки соцмережі Facebook Натаніель Глейхер.

У відповідь співробітники Державного агентства Роскомнадзор почало частково обмежувати доступ до соціальної мережі в Російській Федерації.

Крім того, 25 лютого Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС РФ визнала соціальну мережу Facebook "причетною до порушення основоположних прав і свобод людини, а також прав і свобод громадян Росії".

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки вводять санкції проти президента РФ Володимира Путіна та інших російських високопоставлених чиновників.

З такою заявою виступив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, причина введення санкцій - вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, санкційні обмеження будуть введені не тільки проти Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Міністра оборони Сергія Шойгу і першого заступника міністра оборони Валерія Герасимова.