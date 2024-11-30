Ядерний удар по столицям РФ, Китаю і КНДР: Newsweek показав можливі наслідки

За підрахунками експерта, загальна кількість жертв може сягнути понад 4 мільйони осіб.

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Експерти змоделювали ядерний удар по Москві / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В арсеналі США є найбільша ядерноа боєголовка - B-83

У разі застосування ядерної зброї у столицях РФ, Китаю та КНДР загине близько 4 мільйонів осіб

Якщо США застосує ядерну зброю по столицях РФ, Китаю та КНДР, то за підрахунками видання Newsweek, загальна кількість жертв може сягнути понад 4 мільйони осіб.

Журналісти видання використали карти, створені Алексом Веллерстайном, професором та істориком ядерних технологій, щоб оцінити, яким буде вплив використання B-83, найбільшої зброї, яка зараз є в арсеналі США на столиці РФ та її деяких союзників.

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"Радіус вогняної кулі, в якому все буде випаровуватися через інтенсивне тепло, що піднімається до мільйонів градусів, досягне приблизно 1,59 квадратних миль. Більш помірний радіус ураження вибухом, що охоплює 67,7 квадратних миль вибуху, знищить житлові будинки та, ймовірно, спричинить масові пожежі. Будь-хто в радіусі 211 квадратних миль від вибуху ризикує отримати опіки третього ступеня по всій шкірі, часто безболісні, оскільки вони руйнують больові нерви, що може спричинити серйозні рубці, інвалідність і вимагатимуть ампутації.", - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, в разі ядерного удару, у столиці КНДР - Пхеньяні, загинули б 1 327 820 людей і 1 105 660 отримали б поранення. Внаслідок ядерного удару по Москві загинули б 1 374 840 людей і ще 3 747 220 отримали б поранення.

У Пекіні загинули б 1 548 460 людей, ще близько 3 332 190 осіб були б поранені.

Ядерні погрози РФ - новини за темою

Як писав Главред, у вівторок, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ. У документі йдеться, що стримування "потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників" належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснив, що оновлена ядерна доктрина Росії, підписана Володимиром Путіним, не має юридичної сили і є частиною російської пропаганди й шантажу.

Нещодавно у виданні Newsweek писали, що посилення ядерної риторики та погрози лідера РФ Володимира Путіна активізували дискусії про можливість ядерної війни та повернення Києву ядерного озброєння. Проте США не планують надавати Україні ядерну зброю.

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Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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