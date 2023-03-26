Ядерна зброя РФ на території Білорусі: експерт розкрив шантаж Кремля

РФ шукає підстави для розміщення ядерних боєголовок на території Білорусі.

Михайло Гончар розповів про ядерний шантаж РФ / Колаж УНІАН, pixabay

Російські окупанти лякають страшилками про те, що нібито НАТО нібито воює проти Росії руками українців, і вони готові дати українцям ядерну зброю, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Мовляв, ось, вже пішли снаряди з збідненого урану. Якщо згадати з чого починалося вторгнення 24 лютого, то росіяни тоді якраз вели мову про те, що Україна нібито таємно створила атомну бомбу в Чорнобильській зоні, і саме тому вони туди пішли. З часом той мильна бульбашка, звичайно, луснула", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що МАГАТЕ підтвердила відсутність "ядерних підозр" щодо України.

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"Тут же випала можливість знову роздути тему - мовляв, якщо не вийшло з попередніми версіями про те, що Україна таємно розробляє атомну бомбу, то ось, дивіться, британці і американці як ядерні країни дають Україні боєприпаси, а це, по суті, ще один крок до володіння ядерною зброєю", — говорить він.

Разом з тим співрозмовник упевнений в тому, що такі заяви РФ розраховані насамперед на внутрішню аудиторію.

"Ми також бачимо, що білоруський недофюрер погрожує розміщенням на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї. І для того, щоб дати підстави Росії для розміщення "Іскандерів" з ядерними боєголовками на території Білорусі, потрібне певне підґрунтя. Саме таке "підґрунтя" вони і знайшли. Звідси і весь шум навколо підкаліберних снарядів з сердечником зі збідненого урану", - додав Гончар.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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