"Я проти рішення Путіна": у Росії депутат виступила з хороброю антивоєнною промовою

Депутат РФ Ніна Бєляєва / Вести Воронеж

У Росії депутат районної ради прямо на засіданні виголосила антивоєнну промову.

Депутат Семилукского районної ради Воронезької області Ніна Бєляєва раптом заявила, що дії влади РФ це "військові злочини".

"Я вважаю те, що відбувається, військовим злочином", - заявила вона.

Ось тільки після цих слів її колеги і члени райради направили заяву в правоохоронні органи для оцінки дій Бєляєвої.

Крім того, її тепер хочуть позбавити мандата.

Пмсля скандалу Бєляєва назвала несправедливими звинувачення з боку колег.

"Закон не дозволяє виганяти з фракції за висловлювання особистої думки в соціальних мережах", - заявила вона.

За її словами, здатися в полон - це "один з виходів для російських солдатів (які прийшли воювати в Україну - ред.) і не брати участь в тих діях, до яких їх примушує керівництво".

Як раніше повідомляли, у Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб - це більше, ніж на минулорічній акції 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Війна в Україні 2022

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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