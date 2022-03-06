У Росії на антивоєнних мітингах пов'язали більш ніж 4 тисячі осіб

У Росії на мітингах затримали понад 4 тисячі осіб

Станом на вечір 6 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб – це більше, ніж на минулорічній акції 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального, повідомляє правозахисний медіапроект, присвячений політичним переслідуванням в Росії ОВС-Інфо.

"Станом на 19: 40 (мск) 6 березня затримано вже понад 4359 осіб у 56 містах".

ОВС-Інфо зазначає, що в кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж в опублікованих списках, оскільки проект публікує тільки імена тих людей, про яких їм достовірно відомо, і чиї імена вони можуть опублікувати.

Найбільше затриманих у Москві (як мінімум 1629 затриманих), Санкт-Петербурзі (1173), Новосибірську (272), Єкатеринбурзі (215), Тюмені (124) та Пермі (91).

На мітингах в Росії на підтримку Навального в січні 2021 року затримали більше 3400 осіб. Це була рекордна кількість затриманих за останні 10 років.

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У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.