УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Я не відповідаю на дзвінки з України": Венс потрапив у скандал через Буданова та Олещука

Анна Ярославська
8 серпня 2024, 10:07
377
"Другий номер" Трампа Джей Ді Венс грубо описував свою неприязнь до українського уряду в листуванні з праворадикальним блогером Чарльзом Джонсоном.
Джей Ді Венс, Кирило Буданов, Микола Олещук
Джей Ді Венс різко висловлювався про Кирила Буданова та Миколу Олещука / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс потрапив у скандал через своє листування з блогером і підприємцем Чарльзом Джонсоном, який має праворадикальні погляди та поширює конспірологічні теорії.

Як пише The Washington Post, листування між Венсом і Джонсоном тривало щонайменше 20 місяців, і воно дає уявлення про відкриті роздуми кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії, які часто збігаються з його публічними висловлюваннями із вживанням ненормативної лексики.

Разом із Джонсоном він розмірковував про відповідальність за саботаж газопроводів Nord Stream і грубо описував свою неприязнь до українського уряду.

відео дня

Зокрема, у листуванні Венс негативно висловився про українських чиновників, які зверталися до нього з приводу надання військової допомоги Україні.

Ідеться про голову Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова і командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, які, за словами Венса, нібито хотіли обговорити надання західних винищувачів F-16.

"Чувак, я навіть не відповідаю на дзвінки з України. Двоє дуже високопоставлених хлопців зв'язувалися зі мною. Глава їхньої розвідки і керівник ЗС. Скиглили про F-16", - писав Венс Джонсону приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу Києву.

Відповідаючи на запитання про листування з Джонсоном, представник Венса сказав, що вони "ніколи не були близькими і не поділяють одну й ту саму політику".

Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Джеймс Девід Венс - позиція щодо України

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп обрав собі нового віце-президента. За умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року ним може стати сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Джеймс Девід Венс виступав проти членства України в НАТО і не вірив у перемогу над Росією.

Цей кандидат послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні і вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.

Він не просто виступав проти допомоги Україні, а й активно саботував цей процес, намагаючись зірвати ухвалення 60 мільярдів допомоги у квітні.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори в президентських перегонах 2024 року.

На запитання, чи впевнений він у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів, що "ні".

"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори", - сказав чинний глава Білого дому.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп F-16 Кирило Буданов
Реклама

Головне за день

"Експерти, які кажуть, що найгірше позаду – брешуть": міністр енергетики зробив гучну заяву

"Експерти, які кажуть, що найгірше позаду – брешуть": міністр енергетики зробив гучну заяву

11:47 Україна
США не знали про операцію в Курській області заздалегідь - Білий дім

США не знали про операцію в Курській області заздалегідь - Білий дім

10:55 Світ
"РФ зараз на куражі": Кремль намагається дотиснути Україну і має чіткий план – Золотарьов

"РФ зараз на куражі": Кремль намагається дотиснути Україну і має чіткий план – Золотарьов

10:15 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко 9120

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко

Може бути трагічний кінець : названо можливі терміни закінчення війни 8251

"Може бути трагічний кінець": названо можливі терміни закінчення війни

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph 3698

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

Колишня столиця України: що відомо про історію міста Суджа 2984

Колишня столиця України: що відомо про історію міста Суджа

Останні новини

11:54

"Вона ледве-ледве дихає практично і ледве говорить": путініст Сергій Сосєдов розповів про Аллу Пугачову

11:47

"Експерти, які кажуть, що найгірше позаду – брешуть": міністр енергетики зробив гучну заяву

11:27

На Марсі може з'явитися життя: вчені раптово заговорили про заселення планети

11:20

Шабунін має найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів - опитування

11:18

Під грифом "таємно": у ЗСУ розповіли про операцію ГУР на Тендрівській косі

Кремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – ЗолотарьовКремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – Золотарьов
10:55

США не знали про операцію в Курській області заздалегідь - Білий дім

10:45

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Тиграм - суперечки та відчуження, Козлам - зневіра

10:16

Путіна можуть заарештувати у Мексиці: Україна надіслала запит

10:15

"РФ зараз на куражі": Кремль намагається дотиснути Україну і має чіткий план – ЗолотарьовВідео

Реклама
10:07

"Я не відповідаю на дзвінки з України": Венс потрапив у скандал через Буданова та Олещука

09:14

Крим може повернутися під контроль Києва: Золотарьов назвав умови

09:00

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовВідео

08:40

Окупанти захопили Сергіївку та просунулися біля 9 населених пунктів на Донбасі - Deep State

08:14

Відбили втрачені позиції: у ЗСУ є успіх на одному з напрямків Донеччини

08:11

Зірка серіалу "Школа" невиліковно хвора - діагноз

08:10

Мирна передача влади під питанням: Байден відповів, що буде, якщо Трамп програє вибори

08:10

Як незрозумілі події в Курській області заплутали росіянПогляд

07:10

Загублене слово знайдуть лише люди з "орлиним зором": на загадку дається всього 9 секунд

07:05

Бої в Курській області: "українські війська" просунулися до 10 км углиб - ISW

06:10

Трохи цікавої математики на "Курській хвилі"Погляд

Реклама
05:46

Гороскоп на завтра 9 серпня: Левам - підстава на роботі, Скорпіонам - щаститиме повсюдно

05:07

Заборона ударів по РФ йде на користь ворогу: чим обертається рішення США для ЗСУ

04:30

"Ющенко дубль два": Золотарьов оцінив політичні перспективи ЗалужногоВідео

04:30

Перемир'я не допоможе: закінчити війну "раз і назавжди" неможливо - політологВідео

03:30

"Поки що в РФ великий запас міцності": політолог оцінив, скільки часу Росія ще може воюватиВідео

03:00

"Якщо немає ризику провокацій": Іван Дорн готовий виступити перед росіянами - росЗМІ

02:46

Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" приєднаються до ЗСУ

02:45

Немає зв'язку, води і світла: з'явилися дивовижні подробиці про бої під Курськом

02:29

Чи будуть переговори з РФ на тлі боїв у Курській області: нардеп дав жорстку відповідь

02:12

Чи є загроза захоплення великих міст: Золотарьов розкрив нові плани РФВідео

02:06

Одеса зникне: науковці показали, що буде з Україною після танення льодовиків

01:43

Чим промити пральну машину від запаху та бруду: результат миттєвий

01:30

"Кажеш, я некрасивий?": який вигляд мав візажист Єгор Андрюшин до трансформацій

01:14

В України - третє "золото": перемогу виборов олімпієць Хижняк, подробиціФото

00:50

Королівський скандал: сина кронпринцеси Норвегії звинувачують в нападі на жінку

00:32

Найсмертоносніший пілот F-16 розповів, як Україні контролювати небо у війні

00:26

Путініст Пригожин заступився за Пугачову і Ротару

07 серпня, середа
23:55

Зеленський запропонував суворе покарання за участь у війні на боці РФ

23:47

Ціни "впали" на 40%: в Україні різко знижується вартість популярного літнього фрукта

23:16

Зіркова стрибунка Бех-Романчук уперше зізналася, чому не завела дітей

Реклама
23:13

Кандидат у віцепрезиденти США зробив заяву про мир в Україні

22:58

В Курській області FVP-дрон влучив у російського топвоєнкора ПіддубногоВідео

22:51

"Ревнують": дружина Тимура Мірошниченка чесно зізналася, чи здружилися їхні рідні та прийомні діти

22:45

Як висушити льох від вогкості: 2 найважливіші кроки, які усунуть проблему назавждиВідео

22:26

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

22:26

Померла зірка "Чорної Пантери" Конні Чіуме - подробиці

22:18

Золотарьов зробив заяву про переговори України і РФ та про їх можливість

22:02

У Курській області на другу добу кризи ввели режим НС: у РФ ниють, що все погано

21:43

"До сліз образили": путіністка Любов Успенська розпочала війну проти Філіпа Кіркорова

21:39

Бої на Курщині: у ЄС кажуть про право ЗСУ захищатися, у США - це справи Києва

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти