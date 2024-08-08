"Я не відповідаю на дзвінки з України": Венс потрапив у скандал через Буданова та Олещука

"Другий номер" Трампа Джей Ді Венс грубо описував свою неприязнь до українського уряду в листуванні з праворадикальним блогером Чарльзом Джонсоном.

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Джей Ді Венс різко висловлювався про Кирила Буданова та Миколу Олещука / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс потрапив у скандал через своє листування з блогером і підприємцем Чарльзом Джонсоном, який має праворадикальні погляди та поширює конспірологічні теорії.

Як пише The Washington Post, листування між Венсом і Джонсоном тривало щонайменше 20 місяців, і воно дає уявлення про відкриті роздуми кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії, які часто збігаються з його публічними висловлюваннями із вживанням ненормативної лексики.

Разом із Джонсоном він розмірковував про відповідальність за саботаж газопроводів Nord Stream і грубо описував свою неприязнь до українського уряду.

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Зокрема, у листуванні Венс негативно висловився про українських чиновників, які зверталися до нього з приводу надання військової допомоги Україні.

Ідеться про голову Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова і командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, які, за словами Венса, нібито хотіли обговорити надання західних винищувачів F-16.

"Чувак, я навіть не відповідаю на дзвінки з України. Двоє дуже високопоставлених хлопців зв'язувалися зі мною. Глава їхньої розвідки і керівник ЗС. Скиглили про F-16", - писав Венс Джонсону приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу Києву.

Відповідаючи на запитання про листування з Джонсоном, представник Венса сказав, що вони "ніколи не були близькими і не поділяють одну й ту саму політику".

Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Джеймс Девід Венс - позиція щодо України

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп обрав собі нового віце-президента. За умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року ним може стати сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Джеймс Девід Венс виступав проти членства України в НАТО і не вірив у перемогу над Росією.

Цей кандидат послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні і вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.

Він не просто виступав проти допомоги Україні, а й активно саботував цей процес, намагаючись зірвати ухвалення 60 мільярдів допомоги у квітні.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори в президентських перегонах 2024 року.

На запитання, чи впевнений він у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів, що "ні".

"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори", - сказав чинний глава Білого дому.

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