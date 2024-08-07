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В США затримали чоловіка, який готував ще один замах на Трампа - Politico

7 серпня 2024, 16:18
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Правоохоронці США запобігли замаху на Трампа, заарештувавши громадянина Пакистану, який планував вбивства американських політиків та державних посадовців.
Покушение на Дональда Трампа
У Штатах впіймали пакистанця, який готував вбивство Трампа / Колаж Главред, скрін з відео

Як повідомляє видання Politico, арешт 46-річного Асіфа Мерчанта відбувся в Техасі 12 липня. За версією прокурорів, цей момент він готувався залишити країну. Що цікаво, як розповіли офіційні особи, до невдалого замаху на Трампа в липні затриманий безпосереднього стосунку не має.

Замах на Дональда Трампа — що відомо

13 липня 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсільванія.
Експрезидент дістав поранення у вухо.
Стрільця ліквідували, також загинув один з учасників мітингу, ще двоє були поранені.

відео дня

Однак існує версія, що пакистанця замовив Іран, ймовірно, для помсти за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, якого, за наказом тоді ще президента Трампа, ліквідували у 2020 році в Іраку.

Ліквідація Касема Сулеймані за наказом Трампа

Відповідно до наказу президента США Дональда Трампа, іранського генерала, командувача підрозділу "Кудс" (Quds) Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані (Qasem Soleimani) убили американські військові у січні 2020 року.

"За вказівкою президента, військові США застосували рішучих оборонних дій для захисту американського персоналу за кордоном, убивши Касема Сулеймані, керівника Корпусу "Кудс" сил Ісламської революції Ірану, який визначено в США як іноземна терористична організація", - йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

Генерала вбили в Багдаді, в результаті авіаудару.

Про те, що Трамп справді розглядався як можлива мішень для замаху, розповіли джерела Politico. Однак у оприлюднених цього тижня судових документах Трамп прямо не згадується.

Згідно з судовими документами, ФБР стало відомо про наміри пакистанця Асіфа Мерчанта ще в квітні. Вони дійшли такого висновку після того, як він подорожував Іраном і Пакистаном, а потім полетів до США і зв’язався з певною особою.

Саме ця людина і повідомила правоохоронним органам про зловмисні наміри. Як йдеться в судових документах, цей неназваний контакт погодився стати конфіденційним джерелом для ФБР.

Прокурори розповідають, що, щоб зловити зловмисника, ФБР організувало цілу операцію. Вони найняли пару офіцерів під прикриттям, які видавали себе за найманих вбивць, які могли б допомогти в операції.

В червні цього року підозрюваний зустрівся з ними і видав плани про те, що хоче вбити "політичну особу".

Дональд Трамп – останні заяви

Нещодавно у Дональда Трампа заговорили про "прийнятний мир" в Україні. Кандидат у віцепрезиденти від Дональда Трампа Джей Ді Венс повторив тезу Дональда Трампа про те, що країна-агресор Росія ніколи б не вторглась в Україну, якщо б той був президентом. Однак зараз кандидат у віцепрезиденти США також бачить шлях досягнення миру в Україні.

До слова, Зеленський з командою вже шукають союзників на випадок перемоги Трампа. Йдеться про колишнього главу Ради національної безпеки Роберта О'Браєна, держсекретаря Майка Помпео, а також сенатора від штату Арканзас Тома Коттона.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче провести переговори Зеленського та Путіна, якщо переможе на виборах. Він планує зв'язатись з президентами, адже "добре знає їх обох".

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