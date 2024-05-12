"Я добре їх знаю": Трамп хвалькувато пообіцяв закінчити "жахливу" війну в Україні

Дональд Трамп заявив, що вже нібито має план щодо завершення війни в Україні.

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Дональд Трамп зробив нову заяву з приводу війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

45-й президент США Дональд Трамп, який збирається знову балотуватися на найвищу державну посаду від Республіканської партії, заявив, що закінчить російсько-українську війну відразу після того, як стане американським лідером.

"З першого ж дня, коли ми відберемо Білий дім у безчесного Джо Байдена, я вірю, що у нас будуть чотири найкращі роки в історії нашої країни", - заявив він. Відео виступу американського політика перед виборцями в Нью-Джерсі публікує телекомпанія RSBN.

За його словами, він уже нібито має план щодо завершення війни в Україні. При цьому скандальний політик посилається на те, що нібито "добре знає" обидві сторони конфлікту.

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"До того, як я заїду в Овальний кабінет, одразу після того, як я виграю, я розв'яжу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю", - додав Трамп.

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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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