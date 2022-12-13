Вибухи в Енгельсі: експерт назвав число здатних атакувати Україну бомбардувальників РФ

Атакою на аеродроми в Енгельсі і під Саратовим були пошкоджені, як мінімум, три літаки РФ, нагадав Роман Світан.

Наслідки вибухів на авіабазі Дягілєво / Telegram

Російські окупанти мають у своєму розпорядженні пару десятків бомбардувальників, здатних нести ракети, якими наносяться удари по мирних містах України, заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Як пояснив він Главреду, в РФ приблизно стільки ж екіпажів, здатних виконувати такого роду завдання.

"Атакою на аеродроми в Енгельсі і під Саратовим були пошкоджені, як мінімум, три літаки. Такі літаки росіяни вже не можуть ні виробити, ні відновити. Максимум - вони можуть розібрати літак на запчастини і постачати ними більш-менш літаючі літаки", - вважає експерт.

При цьому він нагадав, що в РФ не більше 20-30 стратегічних бомбардувальників.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Максимум, скільки росіяни зможуть зібрати, це два-три десятки літаків типу Ту-95 і Ту-160. Також є кілька десятків Ту-22М3 - це специфічний літак, який в основному використовується для виконання пусків ракет Х-22 і Х-32 (цих ракет ще трохи більше сотні). Плюс літаки МіГ-31К, що використовуються для перенесення Кинджалів (цих ракет залишилося всього кілька десятків). Цих літаків біля ланки (до чотирьох літаків)", - додав Світан.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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