"Це вам за наші сльози!": Гордон назвав версію масштабної пожежі в Брянську

Гордон назвав версію масштабної пожежі в Брянську / instagram.com/gordondmytro/

У російському Брянську вночі 25 квітня стався сильна пожежа на нафтобазі. Перед цим жителі міста чули вибухи і звуки повітряної тривоги. Над містом піднімаються клуби диму.

Хоч поки І немає офіційної реакції як української, так і російської сторони, але журналіст Дмитро Гордон вирішив висунути свою версію того, що відбувається в Росії.

"У російському Брянську палають військова частина і найбільша нафтобаза. Це вам за наші сльози! Воістину Благодатний вогонь", - зазначив він на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, перед двома пожежами в Брянську прогриміли два вибухи в районі заводу Сільмаш, а пожежа спалахнула в районі нафтобази Дружба. Як повідомили в прес-службі уряду Брянської області, загорілися резервуари з паливом.

Пізніше стало відомо, що другий об'єкт, який загорівся сьогодні вночі в Брянську - це 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління. Інформація поки не підтверджена офіційно.

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