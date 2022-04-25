"Це вам за наші сльози!": Гордон назвав версію масштабної пожежі в Брянську

Другий об'єкт, який загорівся сьогодні вночі в Брянську - це 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління, пишуть в мережі.
У російському Брянську вночі 25 квітня стався сильна пожежа на нафтобазі. Перед цим жителі міста чули вибухи і звуки повітряної тривоги. Над містом піднімаються клуби диму.
Хоч поки І немає офіційної реакції як української, так і російської сторони, але журналіст Дмитро Гордон вирішив висунути свою версію того, що відбувається в Росії.
"У російському Брянську палають військова частина і найбільша нафтобаза. Це вам за наші сльози! Воістину Благодатний вогонь", - зазначив він на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, перед двома пожежами в Брянську прогриміли два вибухи в районі заводу Сільмаш, а пожежа спалахнула в районі нафтобази Дружба. Як повідомили в прес-службі уряду Брянської області, загорілися резервуари з паливом.
Пізніше стало відомо, що другий об'єкт, який загорівся сьогодні вночі в Брянську - це 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління. Інформація поки не підтверджена офіційно.
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