Вибухи, пожежі та масові затримання: спецслужби Польщі повідомили, що РФ занурюється в хаос

Представник польських спецслужб підкреслив, що війна проти України послаблює Росію.

Спецслужби Польщі повідомили, що РФ занурюється в хаос / kremlin.ru

Країна-агресорка Росія занурюється в хаос, а розв'язана нею війна проти України робить РФ тільки слабшою. Про це заявив уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

"Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, вуличні облави на призовників, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах – останні дані свідчать про те, що Росія занурюється у хаос", - написав Жарин у Twitter.

Представник польських спецслужб наголосив, що до цього додаються наростаюча в РФ економічна криза, нездатність Росії забезпечити громадян "навіть елементарними послугами".

"Війна проти України послаблює Росію. Це гарні новини!" - додав він.

Війна Росії проти України

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 2023 рік стане для України переможним. Водночас на країну-агресорку Росію чекає зміна влади. Буданов зауважив, що українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Як зазначив заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов, війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Він підкреслив, що Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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