glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вибухи, пожежі та масові затримання: спецслужби Польщі повідомили, що РФ занурюється в хаос

3 січня 2023, 20:40
Представник польських спецслужб підкреслив, що війна проти України послаблює Росію.
Вибухи, пожежі та масові затримання: спецслужби Польщі повідомили, що РФ занурюється в хаос
Спецслужби Польщі повідомили, що РФ занурюється в хаос / kremlin.ru

Країна-агресорка Росія занурюється в хаос, а розв'язана нею війна проти України робить РФ тільки слабшою. Про це заявив уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

"Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, вуличні облави на призовників, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах – останні дані свідчать про те, що Росія занурюється у хаос", - написав Жарин у Twitter.

Представник польських спецслужб наголосив, що до цього додаються наростаюча в РФ економічна криза, нездатність Росії забезпечити громадян "навіть елементарними послугами".

"Війна проти України послаблює Росію. Це гарні новини!" - додав він.

Війна Росії проти України

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 2023 рік стане для України переможним. Водночас на країну-агресорку Росію чекає зміна влади. Буданов зауважив, що українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Як зазначив заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов, війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Він підкреслив, що Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:26

У ЗМІ оголосили про нового несподіваного претендента на роль Джеймса Бонда

21:17

Стара і беззуба: як виглядала дочка Успенської до пластики

20:40

Вибухи, пожежі та масові затримання: спецслужби Польщі повідомили, що РФ занурюється в хаосВідео

20:12

"Оцифрувала війну": Україна переплюнула США у цифрових технологіях для армії – The Wall Street JournalВідео

20:09

Справжній вогонь: українська спортсменка приголомшила всіх шикарними формами, чоловік не стримавсяВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:09

Син легендарного Міхаеля Шумахера показав батька в День його народження

19:31

"Ворог по трупах своїх намагається просуватися": Залужний назвав найскладніший напрямок на війніВідео

19:20

Путіна, підсмаженого на українській сковорідці, подали до святкового столу в Білому доміПогляд

19:11

"Місто здригнулося, росіяни ховаються в будинках культури": житель Макіївки розповів про удар по базі РФВідео

Реклама
19:10

"Чому ми повинні кричати про війну?": найкраща спортсменка Білорусі зганьбилася на весь світВідео

18:28

Можуть бути небезпечними: чому горіхи потрібно замочувати у воді

18:25

"Конфлікт, в якому гинуть люди": Меладзе виправдався за "Героям Слава"

18:20

"Ногу відірве – нову приваримо, це не привід їхати додому": Пригожин видав нову маячню про вагнерівцівВідео

18:13

Авторитетний експерт назвав вісім причин, чому Україна переможе у війні з Росією у 2023 роціВідео

18:06

"Новий спалах військового конфлікту": астролог склала гороскоп для України на 2023 рікВідео

18:04

Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити в гучному епізоді серіалу УенздейВідео

17:42

Носії ядерної зброї Росії в Криму і ризики ударів: в ГУР дали оцінку ситуаціїВідео

17:40

"Невидимі" дрони: окупанти хитрістю ховають "шахеди" від радарів ЗСУВідео

17:10

Маша Полякова зробила передбачення Олегу Виннику - чи повернеться співак в УкраїнуВідео

17:05

У важкому бою з російськими окупантами загинув майданівець і батько п'ятьох дітей Олег ЮрченкоВідео

Реклама
17:01

Буданов розповів, коли Україна може перемогти у війні

16:46

"Сотні загиблих та важкопоранених": офіцер ЗСУ розповів про запеклі бої біля БахмутаВідео

16:42

Замети снігу та мороз -16: синоптик розповіла, які три області накриє найсильніший морозВідео

16:32

Росія провалила плани щодо "коридору" до Криму, ЗСУ битимуть ворога по всьому фронту - ГУРВідео

16:30

Як прати пуховик у пральній машині: 5 головних правил, щоб не угробити дорогу вам річ

16:12

Найчорніший день року: прикмети на 4 січня, які не можна порушуватиВідео

16:10

"Ми не пробачимо": у РФ влаштували дикий шабаш через ліквідованих окупантів у МакіївціВідео

16:01

Самий бюджетний рецепт смачної традиційної страви на Різдво 2023: готувати всього 15 хвилинВідео

15:56

Сара Фергюсон присвятила покійній королеві Єлизаветі II зворушливий вірш

15:35

Загроза нового наступу РФ на Україну: у Міноборони розповіли, чи попередять у разі атакиВідео

15:23

У Токмаку підірвали базу окупантів РФ разом з десятками мобілізованихВідео

15:15

На Росії просять позбавити Меладзе всіх звань за "Героям слава"

14:49

Навіщо класти тюбик зубної пасти у зливний бачок: корисна хитрість, про яку ви точно не чули

14:44

Розвідка дізналася ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

14:37

В Україні повернули стабілізаційні графіки: як вимикатимуть світлоВідео

14:30

Такий продукт є у кожного на кухні: як правильно зберігати символ багатства в будинкуВідео

14:23

Війська РФ знову підуть на Харків і спробують відрізати місто від Києва - бригадний генерал ЗСУ

14:17

Космос, прийом: Валентина Терешкова назвала президента Зеленського "Антихристом" - Гордон не змовчав

13:58

Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у ПіскахВідео

13:27

Армія України контролює вогнем трасу Кремінна-Сватове, на неї виходять ССО - ГайдайВідео

Реклама
13:25

100 гривень за долар: експерт попередив про "страшилку" катастрофічної девальваціїВідео

13:22

Вріже мороз і завалить снігом: синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Різдво

12:40

Війна продовжуватиметься протягом 2023 року, для перемовин ЗСУ мають розбити війська РФ - ВолкерВідео

12:39

Трупи окупантів навіть не збирають: на Запоріжжі ЗСУ знищили базу та склад РФ - ЗМІВідео

12:32

Гороскоп Таро на січень для Овнів, Тельців, Близнюків: що принесе перший місяць нового рокуВідео

12:00

День Ангела Анастасії 2023 - привітання з Днем ангела Анастасії в картинках і листівках

12:00

Найважчий період позаду, страшилки про 100 гривень за долар у 2023 році не справдяться – Новак

11:57

Український удар по базі РФ в Макіївці є ганьбою для Путіна - NYTВідео

11:53

Старша донька Віктора Ющенка показала його єдиного онука в день повноліття хлопцяВідео

11:49

Погода вдарила по планах Путіна: зима виявилася теплою, а газової кризи не буде - BloombergВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти