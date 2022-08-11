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"Зніміть форму і йдіть": Подоляк попередив про "епідемію аварій" на аеродромах у Криму та Білорусі

11 серпня 2022, 14:00

Радник керівника ОП додав, що російських окупантів карма знайде скрізь.

аэродром Зябровка, Беларусь
Подоляк анонсував початок "епідемії" технічний аварій на аеродромах в Білорусі та Криму / Колаж фото Вікіпедія, БелТА

У Криму та Білорусі починається "епідемія технічних аварій" на аеродромах. Російським військовим радять розглядати це як "застереження згори". Про це жартівливо заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він додав, що окупантів "карма знайде всюди".

"Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі російським військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Білорусі на території військового аеродрому "Зябровка" загорілась військова техніка. Відомо, що цей аеродром ворог використовував для ракетних ударів по Україні.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів.

Інші новини:

війна в Україні Білорусь російське вторгнення деокупація Криму
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