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Дагестан атакували дрони: у Каспійську пролунали вибухи

Анна Ярославська
19 вересня 2026, 08:31
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Місцева влада поки що не оприлюднює інформацію про пошкодження.
Каспійськ, атака дронів
Каспійськ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Fire Point, google.com/search

Коротко:

  • Над Каспійськом у Дагестані зафіксували прольоти безпілотників
  • Очевидці повідомляють про численні вибухи поблизу порту
  • У цьому районі розташовані база ВМС РФ та нафтоналивні термінали

Вранці 19 вересня в місті Каспійську (Республіка Дагестан, РФ) помітили дрони. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та діяльність сил ППО. Каспійськ - стратегічно важливий пункт для російського угруповання, оскільки там базується Каспійська флотилія ВМФ РФ і розташована ціла низка об’єктів, необхідних для військових потреб Росії.

Мешканці Каспійська фіксують прольоти дронів та вибухи. Відповідні кадри опублікували моніторингові групи Exilenova+ та Supernova+.

відео дня

"Повідомляється про численні вибухи поблизу порту Каспійська, Дагестан", - пишуть монітори Exilenova+.

Відео прольоту дрона в Дагестані дивіться за посиланням.

Знімок екрана

Згідно з відкритими джерелами, відомо, що в цій місцевості розташовані порт, база ВМС РФ, а також нафтоналивні термінали, які Росія використовує у військових цілях.

Наразі немає точної інформації про те, який саме об’єкт зазнає атаки.

Російська місцева адміністрація та оперативні штаби не повідомляють про наслідки. Також залишається без підтвердження інформація про влучання та загоряння, про які заявляють місцеві жителі.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 17 вересня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи на тлі атаки БПЛА. Місцеві жителі публікували кадри з масштабною пожежею. Під удар потрапила територія військового аеродрому.

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. За попередніми даними, під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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