Вижила, але ще на межі смерті: неймовірна історія німкені, захопленої ХАМАС

Постадавшую впізнали по дредах і по татуюваннях. 22-річну німкеню звуть Шані Лук.

https://glavred.net/world/vyzhila-no-eshche-na-grani-smerti-neveroyatnaya-istoriya-nemki-zahvachennoy-hamas-10507180.html Посилання скопійоване

Шані Лук / Колаж: Главред, Фото: instagram / shanukkk, скріншот

Стали відомі нові подробиці про молоду дівчину, викрадену терористами ХАМАС під час нападу на Ізраїль, кадри з якої розлетілися по всьому світу.

Напівроздягненою дівчиною, яку терористи везли в кузові вантажівки, виявилася 22-річна німкеня Шані Лук, пише Bild. На відео вона лежала в авто в неприродній позі і не рухалася, що викликало побоювання про те, що сталося найгірше.

Постаждалу впізнали по дредах і по татуюваннях. 22-річну німкеню звуть Шані Лук. З'явилося відео з розповіддю батьків дівчини про те, що вона дійсно перед атакою перебувала на фестивалі в пустелі біля кордону з територіями, контрольованими ХАМАС.

відео дня

Вони з'ясували, що ролик з нею був знятий бойовиками вже на території сектора Гази. Мати Шані, Рікарда Лук, яка живе в Ізраїлі, заявила, що сім'я отримала від бойовиків звістку про перебування дівчини в секторі Гази.

"Тепер у нас є докази того, що Шані жива, але у неї серйозна травма голови, вона знаходиться в критичному стані. Кожна хвилина критично важлива", - розповіла мама постраждалої.

У свою чергу палестинські джерела повідомили родичам, що 22-річна дівчина госпіталізована в лікарню ХАМАС.

Як з'ясувала сім'я Шані, дівчина з хлопцем і друзями намагалася втекти з місця проведення фестивалю на двох автомобілях, але вони втратили один одного з поля зору. Друзі дівчини сховалися в кущах і пережили атаку, а Шані і її хлопець – зникли. Незабаром стало відомо, що кредитною карткою дівчата намагалися розрахуватися в секторі Гази.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС. Адар та Ітай бердичівські були офіцерами. Вони ліквідували сімох бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх 10-місячних близнюків.

Нагадаємо, раніше були розкриті жахливі подробиці різанини в Ізраїлі. Учасники фестивалю зникли безвісти, або вбиті, або потрапили в полон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.