Вижила, але ще на межі смерті: неймовірна історія німкені, захопленої ХАМАС

Стали відомі нові подробиці про молоду дівчину, викрадену терористами ХАМАС під час нападу на Ізраїль, кадри з якої розлетілися по всьому світу.
Напівроздягненою дівчиною, яку терористи везли в кузові вантажівки, виявилася 22-річна німкеня Шані Лук, пише Bild. На відео вона лежала в авто в неприродній позі і не рухалася, що викликало побоювання про те, що сталося найгірше.
Постаждалу впізнали по дредах і по татуюваннях. 22-річну німкеню звуть Шані Лук. З'явилося відео з розповіддю батьків дівчини про те, що вона дійсно перед атакою перебувала на фестивалі в пустелі біля кордону з територіями, контрольованими ХАМАС.
Вони з'ясували, що ролик з нею був знятий бойовиками вже на території сектора Гази. Мати Шані, Рікарда Лук, яка живе в Ізраїлі, заявила, що сім'я отримала від бойовиків звістку про перебування дівчини в секторі Гази.
"Тепер у нас є докази того, що Шані жива, але у неї серйозна травма голови, вона знаходиться в критичному стані. Кожна хвилина критично важлива", - розповіла мама постраждалої.
У свою чергу палестинські джерела повідомили родичам, що 22-річна дівчина госпіталізована в лікарню ХАМАС.
Як з'ясувала сім'я Шані, дівчина з хлопцем і друзями намагалася втекти з місця проведення фестивалю на двох автомобілях, але вони втратили один одного з поля зору. Друзі дівчини сховалися в кущах і пережили атаку, а Шані і її хлопець – зникли. Незабаром стало відомо, що кредитною карткою дівчата намагалися розрахуватися в секторі Гази.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС. Адар та Ітай бердичівські були офіцерами. Вони ліквідували сімох бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх 10-місячних близнюків.
Нагадаємо, раніше були розкриті жахливі подробиці різанини в Ізраїлі. Учасники фестивалю зникли безвісти, або вбиті, або потрапили в полон.
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