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Вибори до Держдуми Росії і рішення ЄС: дипломат пояснив позицію Європи щодо блокади результатів

22 сентября 2021, 03:47

Україна в будь-якому випадку повинна діяти і не опускати руки, сказав Павло Клімкін.

Євросоюз, прапор
Євросоюз не виноситиме рішення щодо невизнання виборів до Держдуми Росії - дипломат / Reuters

В Євросоюзі немає політичної волі для того, щоб ухвалити рішення про невизнання результатів виборів до Держдуми Росії. Ймовірно, буде жорстка заява, проте жодних дій не передбачається. Ключові країни, такі як Німеччина, Франція та Італія, подібну позицію не підтримають. Однак у Києві все одно повинні діяти і не опускати руки. Про це заявив колишній міністр закордонних справ, український дипломат Павло Клімкін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що наразі ЄС не наважиться піти на крок, пов'язаний з невизнанням результатів виборів до Держдуми. Європа обмежиться заявами.

"Я, на жаль, не бачу політичної волі на сьогодні в ЄС до того. Звичайно, декларації будуть, Жорстке засудження теж буде - і це вже результат", - вважає дипломат.

При цьому він додав, що до такого рішення можуть бути готові Литва і Польща, проте лідируючі країни ЄС – Італія, Німеччина, Франція – подібний вердикт не підтримають.

"Але на тлі подій у Афганістані, на тлі того, що там тільки й кажуть про можливе збільшення терористичної загрози, плюс енергетичний шантаж з боку Росії, оскільки "Газпром" свідомо наразі сушить європейський ринок, щоб підняти ціни... Я не бачу сьогодні волі в жодній країні, можливо, у Литві, Польщі, алеу таких ключових країнах, як Італія, Німеччина, Франція цього не буде", - додав Клімкін.

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Читайте также"Вибори" до Держдуми на Донбасі і в Криму – поза законом: Україна жорстко попередила Росію про ударВтім, він також уточнив, що незважаючи на складну ситуацію, Україна повинна діяти, оскільки прецеденти з незаконною паспортизацією на окупованому Донбасі і вибори є ключовими викликами національної безпеки української держави, а також у перспективі Європи.

"Але це не означає, що треба опустити руки і нічого не робити. Адже паспортизація (у ОРДЛО), не тільки вибори — це ключові виклики нашої безпеки, а також і європейської безпеки в перспективі", - підкреслив Павло Клімкін.

Вибори до Держдуми Росії

У Службі безпеки України раніше заявляли, що ватажки російських незаконних збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР" почали роздавати паспорти РФ на окупованому Донбасі. У спецслужбі уточнили, що такі маневри пов'язані з виборами до Держдуми Росії.

Метою Москви була участь у виборчому процесі у Думу українців, які отримали паспорти РФ і проживають на окупованому росіянами Донбасі.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявляв, що для Києва такі "вибори" не мають жодної юридичної сили. Як стверджував спікер Банкової, українські громадяни можуть взяти в них участь у тому випадку, якщо такий крок необхідний для їх безпеки.

У Європарламенті закликали ЄС не визнавати результати виборів до Держдуми у разі фальсифікацій виборчого процесу. Євродепутати запропонували Брюсселю у такому випадку вивчити можливість відсторонення РФ від участі в міжнародних організаціях.

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Євросоюз Павло Клімкін новини України Вибори до Держдуми Росії-2021
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