"Люди в Росії повинні мати право вибору": в ЄС можуть не визнати парламентські вибори в РФ

РФ закликали негайно звільнити з в'язниці опозиціонера Олексія Навального та його прихильників.
У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде у тому разі, якщо їх визнають сфальсифікованими. Таку думку висловили у проєкті звіту про майбутню стратегію відносин Європейського Союзу з Росією.
"ЄС має бути готовим не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій та Парламентської асамблеї Ради Європи", – мовиться в документі. Європарламент планує затвердити його 15 вересня, а оголосити результати – 16 вересня.
Це буде у тому разі, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права.
"Люди в Росії повинні мати право вибору, як і люди в будь-який іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської панівної партії сидять у тюрмах або під домашнім арештом, тоді вибору немає", – заявив автор звіту Андрюс Кубілюс.
Він вкотре закликав звільнити з в'язниці опозиціонера Олексія Навального та його прихильників.
У яких сферах ЄС слід працювати з Москвою
- Контроль над озброєннями,
- будівництво світу,
- глобальна безпека,
- зміна клімату.
Втім, ака співпраця має бути чітко зумовлена бажанням Кремля дотримуватися прав людини і норм міжнародного права, пояснив євродепутат.
Вибори до Держдуми РФ: що треба знати
- Вибори депутатів Державної Думи – нижньої палати російського парламенту – пройдуть в Росії 17-19 вересня.
- Раніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що люди на окупованих Росією територіях можуть брати участь у виборах до Держдуми РФ за умови, якщо "їм треба показати якусь залученість демонстративно, аби убезпечити себе".
- За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти – так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу керівної партії.