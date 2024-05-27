РФ має сили для наступу на новому напрямку: комбат розкрив можливості ворога

Західні партнери повинні дозволити ЗСУ завдавати ударів по території РФ своєю зброєю, оскільки це збереже українські життя, заявив Юрій Федоренко.

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ЗСУ готуються до можливого наступу РФ на нових ділянках / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

ЗСУ готуються до можливого наступу Росії на новому напрямку. В окупантів достатньо сил і засобів, щоб відкрити ще одну ділянку фронту. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"Ми чітко усвідомлюємо, що сил та засобів у противника достатньо для того, щоб підігрівати той тактичний успіх, який він мав, коли перетнув лінію державного кордону. А також для того, щоб відкрити ще одну ділянку фронту для наступальних дій", - розповів військовий.

Федоренко наголосив, що партнери повинні дозволити Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Адже від цього залежить життя цивільного населення, особового складу ЗСУ та загалом можливостей ворога на лінії бойового зіткнення.

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"Нашим міжнародним партнерам потрібно усвідомити одну просту істину – страх породжує смерть, сміливість породжує життя", - зазначив командир.

За його словами, в Харківській області наразі ведуться запеклі бойові дії на двох напрямках. У районі Глибокого кілька бригад українських захисників стабілізували ситуацію, останніми днями окупанти не мають просувань. ЗСУ постійно намагаються вибити ворога із займаних позицій.

"Якщо говорити про Вовчанськ, то тривають надзвичайно складні бої, також посилилися атаки в напрямку Куп'янська. Противнику дуже важливо зайняти Вовчанський плацдарм для подальшого просування в тил нашого угруповування. І паралельно вони намагаються здобути успіх у напрямку Куп'янська, аби пройти до Осколу", - додав Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, окупанти захопили близько 60% Красногорівки на Донеччині. На іншій ділянці фронту російські війська взяли під контроль село Уманське на захід від Авдіївки. Також на кордоні Харківської та Луганської областей вони захопили села Іванівка та Кислівка, розповів Юліан Рьопке.

Як повідомляв Главред, росіяни просунулися біля Часового Яру та ще шести населених пунктів: Солодкого, Новомихайлівки, Сокола, Очеретиного, Новоолександрівки, Берестового. На Донеччині війська РФ окупували Нетайлове.

Крім цього, окупанти стягують сили до кордону із Сумською та Чернігівською областями, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він пояснив, що це відбувається через невдачі російських військ на Харківщині.

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