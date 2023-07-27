"За Крим триматимуться зубами": Загородній оцінив сценарій поразок Росії

Україна після виходу на берег Азовського моря отримати можливість завдавати ударів по окупантах країни-агресора Росії в Криму, вважає Тарас Загородній.

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У Росії можуть ухвалити рішення про вихід з окупованого півдня, але не з Криму - Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Наразі окупанти Росії не демонструють ознак намірів вийти з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. Російська верхівка може ухвалити рішення про вихід з півдня і навіть Донбасу, проте за захоплений Крим вони будуть триматися до останнього. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на даний момент немає жодних ознак, які вказували б на готовність росіян піти з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Але на такий сценарій можуть піти так звані "російські еліти".

За словами експерта, вони можуть поступитися захопленим півднем, Донбасом, але будуть до останнього триматися зубами за окупований Крим.

"Поки цих ознак (готовності виходити з півдня України, - ред.) ми не бачимо. Російські війська окопалися там серйозно за ці дев'ять місяців. Але я не виключаю, що все-таки російські еліти ("партія почесної капітуляції") готові піти з півдня України і навіть Донбасу. А от за Крим вони поки що будуть триматися зубами і боротися. Однак після виходу України на берег Азовського моря з'являться передумови до того, що і Крим буде під ударами", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів, як окупанти Росії чіплятимуться за Крим:

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко раніше сказав, що ЗСУ Крим звільнять швидше, ніж Донецьку і Луганську області. За його словами, Донбас важче звільняти, тому що він географічно знаходиться ближче до території агресора Росії.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що українські війська Мелітополь звільнять у 2023-му, а Крим - у 2024-му році.

На думку Карася, армія України здатна звільнити окуповані райони Херсонської та Запорізької областей вже в поточному році.

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