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Скоро в Криму може бути гучно, там з'явилася нова база окупантів

Ангеліна Підвисоцька
27 липня 2023, 21:53 оновлено 27 липня, 22:15
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Нова російська база розташована недалеко від озера Капчик. Там знаходиться багато військової техніки.
нова база окупантів у Криму
У Криму з'явилася нова база окупантів / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

В незаконно анексованому Криму з'явилася нова база російських окупантів. У Мережі з'явилися супутникові знімки. Базу виявили OSINT-розвідники, повідомляється в Telegram-каналі Кримський вітер.

Велика російська база розташована в 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові. На ній знаходиться також багато військової техніки.

На одному зі знімків видно те ж місце, де зараз розташована база, але на той момент її ще там не було.

відео дня

  • Нова база окупантів у Криму
    Нова база окупантів у Криму t.me/Crimeanwind
  • Нова база окупантів у Криму
    Нова база окупантів у Криму t.me/Crimeanwind
  • Нова база окупантів у Криму
    Нова база окупантів у Криму t.me/Crimeanwind
  • Нова база окупантів у Криму
    Нова база окупантів у Криму t.me/Crimeanwind
  • Нова база окупантів у Криму
    Нова база окупантів у Криму t.me/Crimeanwind

Не можна виключати, що після цього на базі "розквітне" нова "бавовна".

Вибухи в Криму

25 липня стало відомо про те, що біля Криму був атакований патрульний корабель "Сергій Котов". Корабель РФ атакували "вбивці" Кримського мосту - Морські швидкохідні керовані безекіпажні катери.

26 липня в Криму прогриміли нові вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію. У Красноперекопську були чутні звуки вибухів. У районі Балаклави-звуки, схожі на запуск ракет.

Того ж дня у РФ поскаржилися на удар Storm Shadow по рембатальйону окупантів. Російські окупанти отримали поранення 25 липня в результаті попадання ракет по їх розташуванню. Госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону.
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