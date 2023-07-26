Мелітополь звільнять у 2023-му, Крим – у 2024-му: військовий спрогнозував досягнення ЗСУ

Українські воїни можуть звільнити більшу частину Запорізької області та лівобережжя Херсонщини до кінця поточного року, вважає Карась.

https://glavred.net/ukraine/melitopol-osvobodyat-v-2023-m-krym-v-2024-m-voennyy-sprognoziroval-dostizheniya-vsu-10488517.html Посилання скопійоване

Військовий спрогнозував досягнення ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада, УНІАН

Українські військові до кінця поточного року можуть звільнити від російських окупантів місто Мелітополь Запорізької області й просунутися далі на цьому напрямку.

А от звільнити Крим захисникам України найімовірніше вдасться у 2024 році. Таким прогнозом поділився військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась в інтерв’ю Главреду.

Карась вважає, що українські воїни можуть до кінця 2023 року деокупувати частину Запорізької та Херсонської областей.

"Я думаю, що звільнення Криму буде у 2024 році, а от вихід до Мелітополя і далі відбудеться до кінця року. Наскільки далеко зайдемо – чи ми переріжемо їм шлях на бердянському напрямку, чи це буде вихід на Мелітополь, чи взагалі буде прорив аж до виходів на Крим – не знаю, але цей рік завершиться звільненням більшої частини Запорізької області та лівобережжя Херсонщини", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Дивіться відео інтервʼю Євгена Карася Главреду про ситуацію на фронтах:

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ досягли успіху на південному фронті. Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Старомайорському районі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, розповіли у Генштабі ЗСУ.

Аналітики ISW пояснили нову тактику контрнаступу ЗСУ. Захисники України продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що РФ вивела в Чорне море корвет для блокади суден. Британське Міноборони попереджає, що можуть збільшитися масштаби насильства у районі Чорного моря. Тим часом у ЗСУ заявили про можливі провокації з боку РФ.

Читайте також: