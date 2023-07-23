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ЗСУ проламують контрбатарейну оборону РФ і б'ють по тилах ворога — ISW

Олексій Тесля
23 липня 2023, 09:58 оновлено 23 липня, 10:15
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Україна створює асиметричний градієнт виснаження окупантів, розповіли в Інституті вивчення війни.
ЗСУ проламують контрбатарейну оборону РФ і б'ють по тилах ворога — ISW
ЗСУ завдають ударів по окупантах РФ / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Удари ЗСУ по російських військових об'єктах у тилових районах успішно знижують логістичні та контрбатарейні можливості Росії, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Українські ракетно-артилерійські частини несуть відповідальність приблизно за 90% втрат Росії, наголошується у зведенні ISW з посиланням на начальника Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергія Баранова.

"Українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам і українські удари настільки потужні і точні, що російські сили вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь", - цитує його слова ISW.

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В огляді також вказується, що удари українських військ по скупченнях російських боєприпасів в глибокому тилу викликають у російських військових проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція знаходить своє відображення в зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили відчувають "снарядний голод" в цьому районі.

"Командувач української Таврійської групи військ Олександр Тарнавський порівняв контрнаступ України з боксом і заявив, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, тому що Україна може ефективно перемогти російські сили з великої відстані. Ймовірно, маючи на увазі триваючу українську кампанію "з перехоплення" тилових об'єктів ворога на Сході та Півдні України", — зазначено в огляді.

Аналітики ISW вважають, що українські військові успішно проводять подібні операції.

Саме ця кампанія є центральною в плані України зі створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає особовий склад ЗСУ за рахунок більш повільних темпів територіальних завоювань при поступовому виснаженні російської живої сили і техніки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно контрнаступають і просуваються на трьох напрямках. В Інституті вивчення війни розповіли про те, що українські війська провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів.

Нагадаємо, в ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах. Країна-агресорка Росія розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один з небагатьох важелів впливу на захід і вийшла з угоди, щоб забезпечити ці поступки, так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "покришили" окупантів із загонів "Шторм-Z". Підрозділи Збройних сил України на Мар'їнському напрямку завдали потужного удару по російських загонах "Шторм-Z", розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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ЗСУ війна Росії та України Інститут вивчення війни
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