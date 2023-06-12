ЗСУ підуть в атаку великими силами: у Лондоні спрогнозували терміни та напрямок

Українська армія проводить "зондуючі та формуючі операції", вважає Тобіас Еллвуд.

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Тобіас Еллвуд спрогнозував наступ ЗСУ / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Facebook / TobiasEllwood

У найближчі кілька днів слід очікувати "великої атаки" України на Донбасі. Таку думку висловив глава оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд.

"У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу", - заявив він в інтерв'ю Sky News.

Британський парламентарій вважає, що українська армія проводить "зондуючі й формуючі операції", а "основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві, готовий до цієї одиночної атаки".

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"Росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між групою "Вагнера" і самими російськими військами настає хаос", – не виключив він.

Глава оборонного комітету парламенту Великобританії впевнений в тому, що підрив Каховської дамби показав, що Володимир Путін "навіть не вірив в те, що зможе утримати цю дамбу".

Разом з тим Еллвуд закликав до обережності всіх, хто вважає, що Україна "нападе" і "все закінчиться дуже швидко".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

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