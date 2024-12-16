Вступ у війну із Заходом: чи наважиться Росія вдарити по миротворцях - Горбач

Росія вступить у війну із західними державами, якщо завдасть удару по миротворчих силах.

https://glavred.net/world/vstuplenie-v-voynu-s-zapadom-reshitsya-li-rossiya-udarit-po-mirotvorcam-gorbach-10622933.html Посилання скопійоване

Відправка миротворців в Україну / колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Згода Росії не потрібна для запрошення миротворчих груп в Україну

Якщо ці військові зазнають нападу з боку РФ, це буде акт агресії проти інших країн

Росії потрібна пауза для накопичення ресурсів

На тлі численних розмов про підготовку до мирних переговорів на Заході активно заговорили про надсилання до України потенційних миротворчих сил у випадку припинення вогню. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач припустив, як трактуватиметься з точки зору міжнародного права ймовірність того, що Росія може вирішити завдати удару по цих миротворцях.

За його словами, зараз більш ймовірне розміщення контингентів, а не миротворців.

відео дня

"Вони не будуть миротворчими, якщо не перебуватимуть на лінії розмежування. Це можуть бути навчальні, допоміжні або інші не бойові підрозділи, які просто будуть присутні на території України", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Зазначається, що український уряд і Верховна Рада можуть запросити такі підрозділи окремим рішенням, і згода Росії на це не потрібна. Якщо ж ідеться про розміщення на лінії розмежування, то там уже потрібна згода Росії. Уряд і парламент України із задоволенням дадуть таку згоду.

"Якщо ці військові контингенти зазнають нападу з боку Росії, це буде акт агресії вже не тільки проти України, а й проти держав, які надали ці контингенти. Військові контингенти в цьому випадку прирівнюються до дипломатичних місій: напад на них є актом агресії проти відповідної держави. Фактично, Росія таким чином вступить у війну із західними державами", - наголосив Горбач.

Однак, він додав, що сумнівається, що Росія захоче цього, особливо зараз, коли вона виснажена ресурсами, технікою і людськими резервами.

"Їм уже не вистачає сил для активних бойових дій, не кажучи про війну з колективним Заходом. Росії потрібна пауза для накопичення ресурсів, виробництва зброї та підготовки нових солдатів. Тому ймовірність такого сценарію зараз мінімальна", - підкреслив виконавчий директор.

Відправка миротворців в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч західних лідерів, які планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну.

Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

Крім того, директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

Читайте також:

Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред