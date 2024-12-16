Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вступ у війну із Заходом: чи наважиться Росія вдарити по миротворцях - Горбач

Марія Николишин
16 грудня 2024, 19:05
81
Росія вступить у війну із західними державами, якщо завдасть удару по миротворчих силах.
Вступ у війну із Заходом: чи наважиться Росія вдарити по миротворцях - Горбач
Відправка миротворців в Україну / колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

  • Згода Росії не потрібна для запрошення миротворчих груп в Україну
  • Якщо ці військові зазнають нападу з боку РФ, це буде акт агресії проти інших країн
  • Росії потрібна пауза для накопичення ресурсів

На тлі численних розмов про підготовку до мирних переговорів на Заході активно заговорили про надсилання до України потенційних миротворчих сил у випадку припинення вогню. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач припустив, як трактуватиметься з точки зору міжнародного права ймовірність того, що Росія може вирішити завдати удару по цих миротворцях.

За його словами, зараз більш ймовірне розміщення контингентів, а не миротворців.

відео дня

"Вони не будуть миротворчими, якщо не перебуватимуть на лінії розмежування. Це можуть бути навчальні, допоміжні або інші не бойові підрозділи, які просто будуть присутні на території України", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Зазначається, що український уряд і Верховна Рада можуть запросити такі підрозділи окремим рішенням, і згода Росії на це не потрібна. Якщо ж ідеться про розміщення на лінії розмежування, то там уже потрібна згода Росії. Уряд і парламент України із задоволенням дадуть таку згоду.

"Якщо ці військові контингенти зазнають нападу з боку Росії, це буде акт агресії вже не тільки проти України, а й проти держав, які надали ці контингенти. Військові контингенти в цьому випадку прирівнюються до дипломатичних місій: напад на них є актом агресії проти відповідної держави. Фактично, Росія таким чином вступить у війну із західними державами", - наголосив Горбач.

Однак, він додав, що сумнівається, що Росія захоче цього, особливо зараз, коли вона виснажена ресурсами, технікою і людськими резервами.

"Їм уже не вистачає сил для активних бойових дій, не кажучи про війну з колективним Заходом. Росії потрібна пауза для накопичення ресурсів, виробництва зброї та підготовки нових солдатів. Тому ймовірність такого сценарію зараз мінімальна", - підкреслив виконавчий директор.

Відправка миротворців в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч західних лідерів, які планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну.

Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

Крім того, директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

Читайте також:

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы миротворча місія Володимир Горбач війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Режим припинення вогню в Україні: експерт розкрив неочікуваний сценарій подій

Режим припинення вогню в Україні: експерт розкрив неочікуваний сценарій подій

20:01Україна
Мокрий сніг, хуртовини та потужний вітер: синоптики попереджають про сильну негоду

Мокрий сніг, хуртовини та потужний вітер: синоптики попереджають про сильну негоду

19:00Синоптик
Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца: чого чекати далі

Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца: чого чекати далі

18:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Загибель" танкерів РФ біля Керчі: у ВМС назвали справжню причину катастрофи

"Загибель" танкерів РФ біля Керчі: у ВМС назвали справжню причину катастрофи

Чи можна прибирати у свято 16 грудня: прикмети та заборони

Чи можна прибирати у свято 16 грудня: прикмети та заборони

Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

Більшість здивується: яка найкраща температура для прання постільної білизни

Більшість здивується: яка найкраща температура для прання постільної білизни

"Чекаю": Потап уперше відповів на критику за втечу з України - деталі

"Чекаю": Потап уперше відповів на критику за втечу з України - деталі

Останні новини

20:17

Дивує водіїв: що означає дорожній знак з розміткою та мотоциклістом

20:01

Режим припинення вогню в Україні: експерт розкрив неочікуваний сценарій подій

19:33

Кейс з "появою Бойко": чому він аж ніяк не тупийПогляд

19:10

Чому я скептично ставлюся до ідеї розміщення миротворцівПогляд

19:05

Вступ у війну із Заходом: чи наважиться Росія вдарити по миротворцях - Горбач

Військових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - ГорбачВійськових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - Горбач
19:00

Мокрий сніг, хуртовини та потужний вітер: синоптики попереджають про сильну негоду

18:56

Як прати пуховик на пуху: напрочуд простий, але ефективний спосіб

18:32

"Це прорив": в Україні з'явилася лазерна зброя і розвивається проєкт дрона-"матки"

18:24

Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца: чого чекати далі

Реклама
18:19

Відключення світла скасували: в Укренерго дали прогноз на 17 грудня

18:04

"Не думав про пошук притулку": Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії

17:42

Київстар ТБ відзначила 5-річчя: у Києві говорили про національну форму українського кіно

17:30

Серйозний конкурент Олівʼє: блогер поділилася неймовірним рецептом салату Марфа

17:26

Швидке "падіння" цін: в Україні подешевшав популярний продукт

17:22

Проблем із грошима не буде цілий рік: що потрібно покласти в кишеню 17 грудня

16:54

Міль зникне раз і назавжди: неймовірна народна хитрість від комах у шафі

16:38

"Сила Життя - Опора бізнесу" - більше 250 учасників проєкту покращили своє ментальне здоровʼя актуально

16:36

Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

16:18

Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

16:07

"Скептично ставлюся": експерт сумнівається у введенні миротворців в Україну

Реклама
15:26

"Кінець наближається": названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

15:15

Ганчірку можна викладати: як запобігти запотіванню вікон у машині

15:02

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

14:58

Штормові пориви вітру та мокрий сніг: синоптикиня попередила про негоду

14:11

Кидають в бій без бронетехніки: в ЦПД розповіли, як РФ знищує війська КНДР

14:09

Ситуація в Кураховому ускладнена, ворог домінує в живій силі - ОСУВ "Хортиця"

14:04

Путін пригрозив "Орешником": в РФ нібито запустять у серійне виробництво ракети

13:31

Як запобігти засміченню раковини жиром: сантехнік дав 3 рішення

13:14

Крилату ракету-дрон "Пекло" почали виробляти серійно - ЗМІ

13:13

На Півночі активізувалися ворожі ДРГ: у ЗСУ відповіли, чи є загроза наступу

13:07

РФ виводить солдатів із Дамаска: у FT з'ясували, що буде з посольством і авіабазою Хмеймім

13:07

Шольц ініціює дострокові вибори: у Німеччині назрівають серйозні проблеми - ЗМІ

12:35

Забезпечення озброєнням в пріоритеті: деталі візиту Дейнеко на кордон з РФФото

12:23

"Під тиском": Олена Зеленська розповіла, що зараз відбувається в її шлюбі

12:09

Ніхто не може вказувати Україні: Стефанишина - про зниження мобілізаційного віку

12:05

Українці та росіяни "є двоюрідними братами": Папа Римський вийшов із заявою

12:04

Десятки вбитих та зниклих безвісти: ЗСУ розгромили солдатів КНДР на Курщині

11:52

Встигнути раніше за Трампа: у Нідерландах зробили заяву про миротворців і переговори з РФ

11:19

Скільки миротворців можуть відправити союзники в Україну: експерт озвучив кількість

11:19

Китайський гороскоп на завтра 17 грудня: Зміям - гнів, Мавпам - витрати грошей

Реклама
11:14

Що буде з демографією, якщо війна триватиме ще три роки: тривожний прогноз

11:08

СБУ дронами знищила склад російських боєприпасів на Донеччині - ЗМІ

10:57

"Або Україна, або Путін": Кулеба сумнівається в швидкому закінченні війни

10:38

Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

10:36

Путініст Філіп Кіркоров публічно принизив Максима Галкіна - що сталося

09:57

До півтори тисячі ракет: авіаексперт попередив про загрозу нових масованих ударів

09:41

"Що в неї всередині": Ольга Сумська висловилася про старшу доньку, яка живе в РФ

09:39

Чому насправді Санта-Клаус носить червонеВідео

09:26

Окупанти просунулися біля 6 сіл на Донбасі - DeepState

09:26

Гороскоп на завтра 17 грудня: Дівам - раптовий прибуток, Стрільцям - море удачі

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти на Новий рік
Шикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рік
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти