Вступ України до ЄС: сотні європейських лідерів вимагають розпочати переговори у червні 2023 року

У червні 2022 року ЄС нарешті надав Україні статус кандидата на вступ.

Європейські політики і лідери думок закликали ЄС почати в червні переговори про вступ України / Офіс президента, УНІАН

Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу вже у червні 2023 року підтримало більше сотні європейських лідерів. Вони підготували спільне звернення до влади 27 країн-членів ЄС.

Спільне звернення до глав держав направили відомі європейські політики, вчені та діячі культури, пише "Європейська правда".

Автори звернення нагадали, що у червні 2022 року ЄС нарешті надав Україні статус кандидата на вступ і це означало подолання величезного спротиву та побоювань, які довгий час культивувалися російською "м'якою силою" на Заході.

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"Сьогодні є всі підстави вважати, що сили, які вороже ставляться до швидкого вступу України в ЄС, знову запрацювали. Як інакше можна розцінювати заяви президента Єврокомісії, яка, звертаючись до Президента Зеленського, нещодавно сказала, що "між теперішнім часом і цим світлим майбутнім може бути важка дорога", - йдеться у зверненні.

Автори визнають, що, незважаючи на сміливі реформи, які Україна здійснювала вже під час війни, їй належить зробити більше для викорінення корупції.

Водночас вони зазначають, що низка країн-членів ЄС досі не зробили жодних серйозних кроків для притягнення до відповідальності власних громадян, які були політично, інтелектуально чи фінансово корумповані російським режимом.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

9 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Глава держави провів низку зустрічей з лідерами Європейського Союзу, виступив у Європарламенті та взяв участь у саміті країн-учасниць Євросоюзу.

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