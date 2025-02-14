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Зустріч Зеленського і Венса відкладено через доопрацювання США проєкту меморандуму – ЗМІ

Олексій Тесля
14 лютого 2025, 12:48
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Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися, що Україна доопрацює проєкт меморандуму.
Зеленський, Україна, США
Україна і США доопрацьовують проєкт меморандуму/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Важливо:

  • Україна передала документ і США попросили час для доопрацювання
  • Зустріч Зеленського і Венса перенесли

Україна завершила роботу над запропонованим США проєктом меморандуму про партнерство і передала його американській стороні, повідомили в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Під час телефонної розмови в середу президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися, що Україна доопрацює проєкт меморандуму про партнерство і передасть його американцям. Україна передала документ, і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати", - повідомив Укрінформ співрозмовник агентства.

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Подробиці про зміни в документі поки що не розголошуються. Очікується, що оновлений меморандум визначатиме ключові напрямки співробітництва між Україною та США, зокрема у сфері безпеки, економіки та підтримки обороноздатності.

Зустріч Зеленського і Венса перенесено

Як уточнює Європейська правда з посиланням на співрозмовника в українській делегації, заплановану на 14 лютого зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса в рамках Мюнхенської конференції з безпеки перенесли. Уточнюється, що причиною стало доопрацювання Україною проєкту меморандуму про партнерство, з яким має ознайомитися американська сторона.

За даними джерел, 12 лютого президент України і колишній президент США Дональд Трамп домовилися, що Київ доопрацює документ і передасть його на розгляд американській стороні.

Україна виконала це завдання, і США попросили додатковий час - до 17:00 - для роботи над документом.

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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